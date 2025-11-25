Prima pagină » Actualitate » Ionuț Moșteanu explică de ce nu a fost doborâtă drona rusească din Vaslui: „Nu au reuşit să o prindă pe radar”

Ionuț Moșteanu explică de ce nu a fost doborâtă drona rusească din Vaslui: „Nu au reuşit să o prindă pe radar"

Ruxandra Radulescu
25 nov. 2025, 20:30, Actualitate
Ionuț Moșteanu explică de ce nu a fost doborâtă drona rusească care a invadat spațiul aerian al României: "Nu au reuşit să o prindă pe radar"

Ministrul Apărării Naționale, Ionuţ Moşteanu, a discutat marţi seara, la Antena 3 CNN, despre drona rusească ajunsă în spaţiul aerian al României în dimineaţa acestei zile. Oficialul a explicat motivele pentru care piloții nu au doborât drona. Totodată acesta a precizat că vorbit și cu piloţii germani care au avut contact vizual cu drona folosită de Rusia în războiul din Ucraina.

Ionuț Moșteanu susține drona nu a fost doborâtă deoarece nu a putut fi țintită pe radarul avionului, astfel încât piloții să o poată lovi cu racheta.

„Mi-au explicat şi dânşii cât de complicat este să prinzi pe radarul avionului, să fii sigur că drona este cea prinsă şi să poţi trage în siguranţă cu o rachetă”, a precizat Ionuţ Moşteanu în timpul declaraţiilor, care a mai adăugat că, în curând, „va fi operaţional sistemul primit de la Armata Americană – un sistem folosit în Ucraina cu foarte mult succes”, a precizat Moșteanu.

Ionuț Moșteanu: „Astea sunt provocările. Le-au avut şi polonezii”

Ionuț Moșteanu a vizitat și Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” pentru un eveniment organizat de trupele armate americane staționate în România. Oficialul a discutat cu piloţii germani de pe Eurofighter, care au decis să nu doboare drona rusească, ajunsă azi, în spaţiul aerian românesc.

„Am vorbit chiar cu piloţii germani astăzi, fiind la Kogălniceanu pentru întâlnirea cu aliaţii americani, am profitat de moment să vorbesc cu piloţii germani care au fost în misiunea de poliţie aeriană dimineaţă.

Şi mi-au explicat şi dânşii cât de complicat este să prinzi pe radarul avionului, să fii sigur că drona este cea prinsă şi să poţi trage în siguranţă cu o rachetă. Astea sunt provocările, pe care nu le avem doar noi, le-au avut şi polonezii şi le au şi alţii”, a afirmat Ionuţ Moşteanu.

Ionuț Moșteanu: „Am semnat un ordin de ministru prin care aprobarea de doborâre a dronelor este dată de comandantul operaţiunii”

Ministrul Apărării Naţionale a reiterat motivele pentru care drona rusească nu a fost doborâtă după ce a intrat în spaţiul aerian al României. Aparatul a căzut în curtea unui localnic din județul Vaslui.

„Mi-aş fi dorit şi eu să o fi doborât piloţii care au stat în aer câteva ore, nu tot timpul au avut contact cu ea, chiar de foarte puţine ori au avut contact vizual. Şi, din păcate nu au reuşit să facă asta în siguranţă.

Ca să clarific încă o dată, am mai explicat şi în cazul celorlalte incidente: există cadru legal în momentul acesta, există din ziua 10 de când am venit în minister – am semnat un ordin de ministru prin care aprobarea de doborâre a dronelor este dată de comandantul operaţiunii. Asta se întâmplă de fiecare dată când o dronă intră în spaţiul aerian. Şi, astăzi, piloţii au avut aprobarea de la comandantul operaţiunii pentru a doborî.

Nimeni nu aşteaptă aprobare politică, pentru că văd în spaţiul public şi acest discurs: că cineva ar avea nevoie de aprobare politică. Nu! Aprobarea de a trage în drona aia este dată de comandantul operaţiunii, comandantul militar – şi aşa este normal să fie, pentru că ei, militarii, implicaţi în operaţiune au toate datele în timp real.

Piloţii au avut această aprobare. Din păcate, nu au reuşit să o prindă, să spun aşa, nu au reuşit să o blocheze pe radarul care, apoi, comandă rachetele, să fie siguri că pot trage cu rachetele în dronă şi că, în momentul în care rachetele fixează ţinta, ţinta aia fixată e drona şi nu este altceva din spatele dronei; de exemplu: o casă sau o eoliană. Dobrogea e o zonă cu mult incomod radar”, a mai afirmat oficialul.

