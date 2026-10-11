Un europarlamentar de extremă dreapta din Polonia, a cerut, alături de politicieni din partidul german AfD, cu aceeași orientare ideologică, repunerea în funcțiune a conductelor North Stream, avariate în urma unei acțiuni de sabotaj ucrainene. Acesta a propus chiar ca Polonia să devină acționară în proiectul energetic de anvergură.

Grzegorz Braun, liderul partidului Confederația Coroanei Poloneze, a susținut, în cadrul unei conferințe organizate în localitatea Lubmin (nord-estul Germaniei), că gazul rusesc ar trebui să revină pe piața europeană, relatezză Kyiv Post.

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„Fără gazul rusesc, Europa va da faliment”

Braun a lansat și un avertisment, opinând că în lipsa gazului rusesc, Europa se îndreaptă spre faliment.

„Nord Stream 1 și, probabil, și Nord Stream 2 vor fi repornite. Gazul rusesc va curge spre vest, deoarece, fără el, Europa va da faliment”, a spus Gregorz Braun, cunoscut pentru gesturile sale extreme, cum ar fi vandalizarea unui monument ucrainean, relatată de notesonpoland.

„Sper ca într-o bună zi să pot spune: „Iubesc mirosul de gaz rusesc dimineața”, a mai declarat eurodeputatul polonez, citat de site-ul ucrainean.

Braun afirmă că Polonia nu ar trebui să boicoteze proiectul, ci să participe la acesta și chiar să inițieze demersurile pentru obținerea unei participații. „Polonia ar trebui să participe, nu să boicoteze. Polonia ar trebui să fie inițiatorul”, a mai afirmat membrul Parlamentului European.

Ministrul polonez al Energiei: Rușine și trădare

De precizat că poziția sa contrazice frontal linia strategică tradițională a Poloniei, care s-a opus vehement conductelor care ocolesc teritoriul său și pe cel al Ucrainei. Ministrul polonez al Energiei, Miłosz Motyka, a reacționat ferm pe rețelele de socializare. „Grzegorz Braun a susținut proiectul anti-polonez Nord Stream. Rușine și trădare”, a comentat oficialul de la Varșovia.

AfD pregătește terenul

Efortul polonezului este susținut și de partidul german de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD). Partidul german militează susținut pentru ridicarea sancțiunilor și reluarea importurilor de gaze din Rusia, Astfel, liderii formațiunii care a câștigat teren la alegeri pregătesc discuții pentru o potențială întâlnire în 2027 cu emisarul economic al Kremlinului, Kirill Dmitriev.

Condicta North Stream 1 și-a încetat activitatea în 2022, în timp ce North Stream 2 nu a fost utilizată niciodată pentru transport comercial de gaze. Germania a suspendat procesul de certificare a celei de-a doua conducte la 22 februarie 2022, cu două zile înainte de invazia rusă în Ucraina.

În septembrie 2022, 3 dintre cele 4 linii ale celor două conducte au fost avariate în urma unor sabotaje subacvatice, despre care autoritățile germane susțin că au fost operate de ucraineni. Reamintim că inclusiv Rusia a propus Germaniei redeschiderea Nord Stream la îndemnul făcut de AfD.