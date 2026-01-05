Ce salariu încasează o cameristă, un recepționer sau un manager de hotel în România. De Sărbători, venitul este adesea completat de bonusuri și bacșiș

La momentul actual, pe piața românească se află disponibile peste 15.000 de locuri de muncă. Printre pozițiile căutate de posibilii candidați se află cele pentru cameriste, recepționeri sau manageri de hotel. Iată mai jos, în articol, ce salariu lunar poți încasa pentru aceste joburi. În perioada Sărbătorilor, venitul este adesea completat de bonusuri sau bacșiș.

Vezi AICI ce salariu lunar încasează sudorii, electricienii, instalatorii sau mecanicii auto în România.

Salariul câștigat de cameriste, recepționeri sau managerii de hotel

În medie, o cameristă ajunge să câștige 3.200 de lei net pe lună. Un recepționer primește doar câteva sute de lei în plus, în medie, ajungând la un salariu net de 3.500 de lei. Altfel, un manager de hotel poate să primească un salariu net lunar de 8.000 de lei.

„Stațiunile montane, marile orașe și destinațiile turistice consacrate au funcționat la capacitate ridicată, iar acest context a scos din nou în evidență o realitate cunoscută în piața muncii: deficitul de personal calificat și presiunea constantă asupra salariilor”, a precizat Roxana Drăghici, șefa de vânzări a eJobs, conform Libertatea.

În perioada sărbătorilor, de exemplu, venitul este adesea completat de bonusuri sau bacșiș, precum și de plata orelor suplimentare. Cu scopul de a asigura o stabilitate a echipelor, chiar și după vârfurile sezoniere, hotelurile din zonele turistice premium sau cele din marile orașe oferă pachete salariale competitive.

„Tot mai mulți angajatori pun accent pe competențe precum optimizarea costurilor, coordonarea echipelor mari și adaptarea rapidă la fluctuațiile de cerere, mai ales după perioadele de vârf, precum sărbătorile de iarnă. Programul flexibil, mesele asigurate, cazarea pentru personal sau bonusurile de retenție sunt din ce în ce mai frecvente, în încercarea de a păstra angajații-cheie și de a reduce fluctuația”, mai spune Roxana Drăghici.

Autorul recomandă:

Sursă foto: colaj Gandul/Envato