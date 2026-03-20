Prima pagină » Actualitate » Leonardo DiCaprio a dezvăluit adevărul despre mustața de la Oscar. Glumeții au spus că „a furat-o” de la Pedro Pascal

Leonardo DiCaprio a dezvăluit adevărul despre mustața de la Oscar. Glumeții au spus că „a furat-o” de la Pedro Pascal

Leonardo DiCaprio a dezvăluit adevărul despre mustața de la Oscar. Glumeții au spus că „a furat-o” de la Pedro Pascal
Leonardo DiCaprio (d) / FOTO: Profimedia

Celebrul actor Leonardo DiCaprio s-a prezentat cu un nou look la Gala Premiilor Oscar din acest an, motiv de întrebări pentru fani, spectatori și telespectatori. Mai exact, acesta a purtat mustață… iar adevărul a fost dezvăluit. A fost un promo pentru filmul „What Happens at Night”, un thriller psihologic regizat de Martin Scorsese, în care joacă alături de Jennifer Lawrence.

Mulți fani au glumit pe seama sa, spunând că „i-a furat” mustața colegului său de breaslă, Pedro Pascal, celebru pentru rolul din „Game of Thrones/Urzeala Tronurilor”).

Pentru rolurile lor din „What Happens at Night”, actorii poartă ținute în stilul anilor ’40, începutul anilor ’50, iar pe lângă accesoriile caracteristice perioadei, cum ar fi pălăria, mulți bărbați purtau mustață.

Secvență din filmul „What Happens at Night”, cu Leonardo DiCaprio și Jennifer Lawrence (FOTO - Instagram / leonardodicaprio)

Secvență din filmul „What Happens at Night”, cu Leonardo DiCaprio și Jennifer Lawrence (FOTO – Instagram / leonardodicaprio)

„What Happens at Night” – synopsis

„What Happens at Night”/Ce se întâmplă noaptea” este o adaptare a romanului omonim de Peter Cameron, iar povestea se concentrează pe un cuplu american căsătorit, care călătorește într-un orășel european pentru a adopta un copil.

„Nimic nu este ceea ce pare în această lume misterioasă și înghețată, iar cu cât cuplul se luptă mai mult ca să-și revendice copilul, cu atât par să știe mai puține despre căsnicia lor, despre ei înșiși și despre viață în general”, scrie variety.com, conform sinopsisului cărții.

Femeia este slăbită, din cauza unei boli nemiloase, iar în timpul călătoriei tensiunea dintre soți crește. Cazați într-un hotel grandios, dar straniu și aproape pustiu, cei doi sunt atrași într-o lume ambiguă, populată de personaje dubioase. Atmosfera amintește de Barton Fink și de tensiunea psihologică din operele lui Patricia Highsmith, potrivit Știrilor Pro TV.

DiCaprio a mai colaborat cu Martin Scorsese la filme precum „The Aviator”, „Gangs of New York”, „The Wolf of Wall Street”, „Shutter Island” și multe altele. În schimb, pentru Jennifer Lawrence este prima dată când lucrează cu geniul din spatele camerelor de filmat. De altfel, în timpul unei conversații pentru „Actors on Actors” de la Variety, Lawrence l-a întrebat pe DiCaprio ce ar trebui să știe despre Scorsese ca regizor.

„Este grozav și o să-ți ofere o mulțime de referințe. De obicei, vin sub formă de DVD. Și dacă nu ai un DVD player, ia-ți unul… uneori va face proiecții doar pentru o secvență dintr-un film. Dacă vrea să surprinzi ceva dintr-un film vechi sau ritmul de acolo, vom urmări un film întreg doar pentru o anumită scenă pe care vrea să o vadă. Am putea vedea niște filme japoneze, cu fantome ca referință, doar ca să ne dăm seama de tonul filmului. O să te distrezi de minune”, a spus DiCaprio.​

Leonardo DiCaprio și Jennifer Lawrence au jucat împreună în pelicula „Don’t Look Up/Nu priviți în sus”.

Recomandarea video

Citește și

UTILE Amendă de 1.500 lei pentru bucureștenii neatenți care comit această neglijență în 2026. Mulți nici nu își dau seama că e greșit
19:47
Amendă de 1.500 lei pentru bucureștenii neatenți care comit această neglijență în 2026. Mulți nici nu își dau seama că e greșit
EVENIMENT Berlinezii au stat într-o coloană infinită pentru a vedea expoziția lui Constantin Brâncuși
19:34
Berlinezii au stat într-o coloană infinită pentru a vedea expoziția lui Constantin Brâncuși
FLASH NEWS Ministra Mediului anunță noi reguli pentru produsele second-hand care intră în țară. Ce condiții trebuie să îndeplinească mărfurile
19:17
Ministra Mediului anunță noi reguli pentru produsele second-hand care intră în țară. Ce condiții trebuie să îndeplinească mărfurile
ACTUALITATE Eugen Șerbănescu: „Cei care care cer reîntoarcerea urmăririi penale a judecătorilor la DNA vor pune justiția la pământ”
19:00
Eugen Șerbănescu: „Cei care care cer reîntoarcerea urmăririi penale a judecătorilor la DNA vor pune justiția la pământ”
FLASH NEWS Rareș Hopincă acuză USR că și-a făcut campanie cu tomberoanele care nu pot fi utilizate. „Au pus căruța înaintea cailor pentru că veneau alegerile”
19:00
Rareș Hopincă acuză USR că și-a făcut campanie cu tomberoanele care nu pot fi utilizate. „Au pus căruța înaintea cailor pentru că veneau alegerile”
FLASH NEWS A cincea zi de proteste la CE Oltenia. Peste 1000 de mineri și energeticieni au ieșit pe străzile din Târgu-Jiu
18:23
A cincea zi de proteste la CE Oltenia. Peste 1000 de mineri și energeticieni au ieșit pe străzile din Târgu-Jiu
Mediafax
NYT: Donald Trump a pus ochii pe Transilvania, dar proiectul vizează un teren lângă groapa de gunoi
Digi24
Reacții dure la Tokyo după gluma lui Donald Trump despre Pearl Harbor: „Tratată ca o idioată pentru că este femeie”
Cancan.ro
Dani Mocanu și Nando, aduși în cătușe la București! Primele imagini cu manelistul și fratele lui, de pe aeroportul Otopeni
Prosport.ro
Cine moşteneşte averea de 70.000.000 de dolari a lui Chuck Norris
Adevarul
Momentul în care un elicopter rus „Alligator” este doborât de o dronă ucraineană în Donețk. Piloții s-au evacuat, dar au fost uciși
Mediafax
Reforma ajutorului extern. SUA înființează Biroul pentru Dezastre și Răspuns Umanitar
Click
Mara Bănică și soțul, nașii de cununie ai Simonei Trașcă și ai lui Marian Buzilă! „Mă fac mireasă de trei ori!” Cum arată invitațiile la nuntă?
Digi24
Trump amenință că va „ține minte” refuzul aliaților NATO privind misiunea din Strâmtoarea Ormuz: Fără SUA, Alianța e un tigru de hârtie
Cancan.ro
Oana Ciocan a ajuns la medic după separarea de Jador! Băiețelul lor, pe primul loc
Ce se întâmplă doctore
Avea o frumusețe ireală încă din copilărie. Recunoști fetița? Acum e una dintre cele mai admirate femei din lume
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Situația ciudată din noul Cod Rutier 2026: Poți circula cu o căruță pe drumul public, dar nu cu motocultorul. De ce?
Descopera.ro
Rădăcina care te vindecă peste noapte! O poți pune în orice!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Descopera.ro
Cum a ajuns Rusia pe un curs de coliziune cu Japonia
ACTUALITATE Reacția dramaturgului Eugen Șerbănescu la acuzațiile DNA- „Suntem într-un spațiu absurd”
19:30
Reacția dramaturgului Eugen Șerbănescu la acuzațiile DNA- „Suntem într-un spațiu absurd”
FLASH NEWS Misiunea NATO din Irak anunță că își retrage personalul pe fondul războiului din Iran. Mai multe țări europene au început deja procesul de retragere
19:29
Misiunea NATO din Irak anunță că își retrage personalul pe fondul războiului din Iran. Mai multe țări europene au început deja procesul de retragere
CONTROVERSĂ Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, acuză Israelul de atacuri sub steag fals asupra Turciei și Omanului
18:55
Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, acuză Israelul de atacuri sub steag fals asupra Turciei și Omanului
SPORT Urmează Kosovo și San Marino la Under 21! Pe cine mizează Costin Curelea
18:40
Urmează Kosovo și San Marino la Under 21! Pe cine mizează Costin Curelea
FLASH NEWS Trump a pus ochii pe Tărâmul lui Dracula. Potrivit New York Times, compania președintelui vrea să dezvolte un proiect imobiliar în inima Transilvaniei
18:24
Trump a pus ochii pe Tărâmul lui Dracula. Potrivit New York Times, compania președintelui vrea să dezvolte un proiect imobiliar în inima Transilvaniei
FLASH NEWS Premierul Bolojan a discutat cu miniștrii despre măsurile privind prețurile carburanților: La începutul săptămânii viitoare vom definitiva soluțiile / Refuz să vând soluţii populiste
18:22
Premierul Bolojan a discutat cu miniștrii despre măsurile privind prețurile carburanților: La începutul săptămânii viitoare vom definitiva soluțiile / Refuz să vând soluţii populiste

Cele mai noi

Trimite acest link pe