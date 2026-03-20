Leonardo DiCaprio a dezvăluit adevărul despre mustața de la Oscar. Glumeții au spus că „a furat-o” de la Pedro Pascal

Celebrul actor Leonardo DiCaprio s-a prezentat cu un nou look la Gala Premiilor Oscar din acest an, motiv de întrebări pentru fani, spectatori și telespectatori. Mai exact, acesta a purtat mustață… iar adevărul a fost dezvăluit. A fost un promo pentru filmul „What Happens at Night”, un thriller psihologic regizat de Martin Scorsese, în care joacă alături de Jennifer Lawrence.

Mulți fani au glumit pe seama sa, spunând că „i-a furat” mustața colegului său de breaslă, Pedro Pascal, celebru pentru rolul din „Game of Thrones/Urzeala Tronurilor”).

Pentru rolurile lor din „What Happens at Night”, actorii poartă ținute în stilul anilor ’40, începutul anilor ’50, iar pe lângă accesoriile caracteristice perioadei, cum ar fi pălăria, mulți bărbați purtau mustață.

„What Happens at Night” – synopsis

„What Happens at Night”/Ce se întâmplă noaptea” este o adaptare a romanului omonim de Peter Cameron, iar povestea se concentrează pe un cuplu american căsătorit, care călătorește într-un orășel european pentru a adopta un copil.

„Nimic nu este ceea ce pare în această lume misterioasă și înghețată, iar cu cât cuplul se luptă mai mult ca să-și revendice copilul, cu atât par să știe mai puține despre căsnicia lor, despre ei înșiși și despre viață în general”, scrie variety.com, conform sinopsisului cărții.

Femeia este slăbită, din cauza unei boli nemiloase, iar în timpul călătoriei tensiunea dintre soți crește. Cazați într-un hotel grandios, dar straniu și aproape pustiu, cei doi sunt atrași într-o lume ambiguă, populată de personaje dubioase. Atmosfera amintește de Barton Fink și de tensiunea psihologică din operele lui Patricia Highsmith, potrivit Știrilor Pro TV.

DiCaprio a mai colaborat cu Martin Scorsese la filme precum „The Aviator”, „Gangs of New York”, „The Wolf of Wall Street”, „Shutter Island” și multe altele. În schimb, pentru Jennifer Lawrence este prima dată când lucrează cu geniul din spatele camerelor de filmat. De altfel, în timpul unei conversații pentru „Actors on Actors” de la Variety, Lawrence l-a întrebat pe DiCaprio ce ar trebui să știe despre Scorsese ca regizor.

„Este grozav și o să-ți ofere o mulțime de referințe. De obicei, vin sub formă de DVD. Și dacă nu ai un DVD player, ia-ți unul… uneori va face proiecții doar pentru o secvență dintr-un film. Dacă vrea să surprinzi ceva dintr-un film vechi sau ritmul de acolo, vom urmări un film întreg doar pentru o anumită scenă pe care vrea să o vadă. Am putea vedea niște filme japoneze, cu fantome ca referință, doar ca să ne dăm seama de tonul filmului. O să te distrezi de minune”, a spus DiCaprio.​

Leonardo DiCaprio și Jennifer Lawrence au jucat împreună în pelicula „Don’t Look Up/Nu priviți în sus”.

