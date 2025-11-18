Prima pagină » Actualitate » Locuitorii din comuna Ceatalchioi pot reveni la casele lor. Persoanele evacuate din satul Plauru rămân dislocate

Locuitorii din comuna Ceatalchioi pot reveni la casele lor. Persoanele evacuate din satul Plauru rămân dislocate

Operaţiunile de evacuare preventivă a populaţiei din localitățile Ceatalchioi şi Plauru din judeţul Tulcea, după ce o ambarcațiune cu GPL a fost lovită de dronă, au fost încheiate, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea. În total, 180 de persoane au plecat singure, iar alte 66 au fost evacuate de echipele de intervenţie.

Update: Locuitorii evacuați din comuna Ceatalchioi pot reveni la casele lor. Cei din Plauru rămân dislocați.

Știre inițială:

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea au anunţat că, luni, la ora 21.30 au fost încheiate operaţiunile de evacuare preventivă a populaţiei din zonele expuse riscului generat de situaţia de urgenţă produsă în apropierea localităţilor Ceatalchioi şi Plauru.

”În total, 180 de persoane s-au autoevacuat, iar 66 de persoane au fost evacuate în siguranţă de către echipele de intervenţie. Dintre acestea: 51 de persoane din localitatea Ceatalchioi,15 persoane din localitatea Plauru. O persoană cu probleme locomotorii a primit asistenţă medicală şi a fost transportată la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate”, au precizat pompierii.

Aceștia au adăugat că, din totalul celor 66 de persoane evacuate, 24 persoane au fost relocate într-un spaţiu de cazare din municipiul Tulcea, unde beneficiază de condiţii adecvate pe durata menţinerii situaţiei de risc.

”În apropierea zonei expuse riscului au rămas forţe de intervenţie din cadrul ISU, IPJ şi IJJ, care monitorizează atent evoluţia situaţiei. În eventualitatea producerii unei situaţii de urgenţă sau a altor evoluţii nefavorabile, echipajele sunt pregătite să intervină rapid pentru limitarea efectelor şi reducerea pagubelor materiale”, a precizat sursa citată.

O navă plină cu GPL a fost lovită de o dronă pe malul ucrainean al Dunării. Nava este cuprinsă de flăcări, în zona localităţii Ismail şi se consideră că există pericol iminent de explozie.

