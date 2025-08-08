Prima pagină » Actualitate » Mesajul transmis de Familia Regală a României, după moartea Rodicăi Coposu, sora fostului lider PNȚCD Corneliu Coposu

08 aug. 2025, 10:54, Actualitate
Familia Regală a României regretă trecerea în neființă a Rodicăi Coposu, la vârsta de 92 de ani. Familia Regală a adus în atenție faptul că sora fostului lider PNȚCD Corneliu Coposu a fost o susținătoare a principiilor și valorilor Coroanei Române. În anul 1996, lua naștere Fundația Coposu, bazele fiind puse alături de sora ei, Flavia Bălescu-Coposu.

De altfel, Steluța Lucia Rodica Coposu a primit, în anul 2009, Crucea Casei Regale a României din partea Regelui Mihai I.

De altfel, în urmă cu 11 ani, Familia Regală, alături de Flavia și Rodica Coposu, a comemorat centenarul nașterii lui Corneliu Coposu. Legătura cu Familia Regală a României a fost una strânsă, fiind admirat și efortul surorilor Coposu de „a readuce în memoria societății românești moștenirea spirituală, politică și morală” a lui Corneliu Coposu.

Ce a transmis Familia Regală a României

„Rodica Coposu, In Memoriam.
Familia Regală a aflat cu profundă tristețe vestea trecerii la Domnul a doamnei Steluța Lucia Rodica Coposu, sora omului de stat Corneliu Coposu.

În anul 1995, Regina Ana și Custodele Coroanei au fost alături de Rodica și Flavia Coposu, la funeraliile fratelui lor. Împreună cu sora ei, Flavia, în anul 1996, Rodica Coposu a pus bazele Fundației Corneliu Coposu, care duce mai departe principiile și valorile în care marele om politic a crezut întreaga sa viață.

Familia Regală a fost legată de surorile Coposu și a admirat efortul lor de a readuce în memoria societății românești remarcabila moștenire spirituală, politică și morală a fratelui lor.

Susținătoare a principiilor și valorilor Coroanei Române, Rodica Coposu a primit în anul 2009 din partea Regelui Mihai I, odată cu sora sa Flavia, Crucea Casei Regale a României.

În anul 2014, Familia Regală, alături de Flavia și Rodica Coposu, a comemorat centenarul nașterii lui Corneliu Coposu, la Palatul Elisabeta, un omagiu adus loialitatății neclintite a familiei Coposu față de Coroana Română și față de contribuția sa remarcabilă la destinul democratic al României.

Dumnezeu să o odihnească în pace!”, este mesajul transmis de Familia Regală a României.

Rodica Coposu a murit la 92 de ani

Steluța Lucia Rodica Coposu ( n. 26 septembrie 1932, comuna Bobota, Sălaj) a murit la vârsta de 92 de ani, în ziua în care Ion Iliescu a fost condus pe ultimul drum. A urmat cursurile primare în patru localități diferite. Studiile liceale au fost urmate în București. Între 1951 și 1956, a urmat cursurile Institutului Politehnic din București. În 1996, ea și sora ei, Flavia Bălescu-Coposu, au înființat Fundația Coposu. Anunțul decesului a fost făcut de președintele executiv al fundației, Ion-Andrei Gherasim. Vezi AICI anunțul.

A activat peste 3 decenii la Institutul de Studii și Proiectări Energetice din București.

Sursă foto: colaj Facebook, Shutterstock

