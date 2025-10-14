Meteorologii spun să ne îmbrăcăm mai gros. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul: „Vremea va deveni rece pentru această perioadă”

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis două coduri galbene de ceață pentru mai multe zone ale țării, valabile până la ora 09:00 și 10.00. Toamna și-a intrat deja în drepturi, iar temperaturile încep să scadă, mai ales în timpul nopții.

În județul Suceava va fi ceață și vor apărea condiții de chiciură. Se va forma ghețuș, anunță meteorologii ANM. Ceața va fi prezentă și în județul Maramureș.

La ora 07:00, cea mai scăzută temperatură din România se înregistra la Iezer – minus 1 grad Celsius, iar cea mai ridicată – 12 grade – se înregistra la Constanța. La București, la aceeași oră, erau 7 grade Celsius.

COD GALBEN | 14.10.2025 ora 5:50 până la: 14.10.2025 ora 9:00 – în zona: Județul Maramureş: Târgu Lăpuș, Suciu de Sus, Cupșeni, Lăpuș, Groșii Țibleșului. Se vor semnala: Local ceață ce determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m.

COD GALBEN | 14.10.2025 ora 6:00 până la: 14.10.2025 ora 10:00 – în zona: Județul Suceava: Vatra Dornei, Fundu Moldovei, Șaru Dornei, Dorna Candrenilor, Pojorâta, Dorna-Arini, Iacobeni, Sadova, Panaci, Poiana Stampei, Cârlibaba, Breaza, Coșna, Ciocănești. Se vor semnala: Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei.

La această oră nu sunt ale avertizări nowcasting emise de meteorologii ANM.

„Valorile termice vor fi în scădere”

În exclusivitate pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a oferit ultimele informații referitoare la condițiile meteo de azi, 14 octombrie 2025, atât în țară, cât și la București.

„Valorile termice vor fi în scădere față de intervalul anterior și vremea va deveni rece pentru această perioadă.

Cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi locale la munte, pe areale mici în sud est și centru, cu totul izolat în rest.

La altitudini mari vor fi precipitații mixte, vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane.

Temperaturile maxime vor fi, în general, de 11 – 18 grade, iar cele minime se vor situa între 1 și 10 grade.

La București, cerul va prezenta înnorări și, trecător, va ploua slab”, a precizat meteorologul ANM Constantin Iulian, în exclusivitate pentru Gândul.

