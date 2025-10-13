Prima pagină » Actualitate » Pregătiți umbrelele. ANM, pentru Gândul: „Se va răci în toată țara, temperaturile vor fi sub cele specifice datei”

Cristian Lisandru
13 oct. 2025, 09:30, Actualitate
Începutul de săptămână aduce temperaturi normale pentru această perioadă, iar meteorologii Administrației Naționale de Meterologie (ANM) nu au emis, până la această oră, avertismente nowcasting. Dar tabloul meteorologic de ansamblu se va schimba începând din această seară.

La ora 7:00, cea mai scăzută temperatură – 1 grad Celsius – se înregistra la Iezer, în timp ce la Suceava erau 10 grade Celsius și ploua în averse.

  • Au fost 10 grade la Bistrița, 8 grade la Oradea, 11 grade la Cluj-Napoca și cer acoperit de nori, iar în sudul și sud-estul României temperaturile au depășit 10 grade. La Sulina și Medgidia au fost 13 grade Celsius, 12 grade la București, 13 grade la Călărași și 11 grade la Craiova.
  • În vestul țării s-au înregistrat 9 grade Celsius la Arad și Timișoara. Averse de ploaie, potrivit ANM, erau semnalate, la ora 07:00, și la Iași.

Gândul prezintă ultimele informații despre starea vremii, potrivit meteorologilor ANM.

Sursa – ANM

„Izolat se va produce brumă”

La solicitarea Gândul, meteorologul ANM Raul Ilea a precizat că luni, 13 octombrie 2025, vremea va fi normală pentru această perioadă, însă vremea intră într-un proces de răcire care va afecta, de mâine, întreaga țară.

Pe parcursul zilei de 13 octombrie, în regiunile sudice și sud-estice, vremea se va menține local normală din punct de vedere termic, iar în rest se va răci față de zilele anterioare.

  • Valorile de temperatură la nivelul întregii țări se vor situa ușor sub mediile multianuale specifice datei.
  • Cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi locale în Maramureș, Transilvania și Moldova, doar izolat în rest.
  • Seara, nebulozitatea și ploile vor fi prezente mai ales în Muntenia, Dobrogea și nord-estul Olteniei.

Din punct de vedere termic, maxime de la 11-12 grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei spre 20-21 de grade în regiunile sudice.

De mâine, vremea se va răci în toată țara, iar valorile de temperatură, în special cele din timpul zilei, se vor situa sub cele specifice datei în majoritatea zonelor. Va ploua local în regiunile sudice, pe arii restrânse în cele estice și în centru”, a precizat meteorologul Raul Ilea, în exclusivitate pentru Gândul.

„Probabilitatea de ploaie va fi în creștere”

Potrivit ANM, în regiunile sudice și sud-vestice vremea se va menține local normală din punct de vedere termic – luni și marți -, iar în rest se va răci față de ziua duminică, astfel că valorile termice se vor situa ușor sub mediile multianuale specifice acestei date.

  • Ziua, cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi locale în Maramureș, Transilvania și Moldova și izolat în rest, iar seara și noaptea nebulozitatea și ploile vor fi prezente mai ales în Muntenia, Dobrogea și nord-estul Olteniei. Pe crestele montane vor fi precipitații mixte.
  • Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte și în regiunile estice și sud-estice și în extremitatea de sud-vest.
  • Temperaturile maxime vor fi de la 11…12 grade în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei până spre 20…21 de grade în regiunile sudice, iar cele minime se vor situa în general între 0 și 10 grade.

Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, va fi ceață, iar în nord-vestul țării spre sfârșitul intervalului, izolat se va produce brumă.

Cum va fi vremea în București

În București, în același interval de timp – 13.10.2025 ora 09:00 – 14.10.2025 ora 09:00 -, vremea va fi în general frumoasă pe parcursul zilei, iar valorile termice se vor situa în continuare în jurul celor specifice datei.

Cerul, variabil ziua, se va înnora din orele serii când probabilitatea de ploaie va fi în creștere.

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări spre seară și la începutul nopții. Temperatura maximă va fi de 19…20 de grade, iar cea minimă de 7…8 grade Celsius.

Sursa foto: Shutterstock

