Ministra Diana Buzoianu vine cu soluția pentru hainele aruncate pe câmp în zonele rurale: „Centre de colectare voluntară” și „o hartă interactivă”

Ministrul Diana Buzoianu a vorbit la Digi24 despre eliminarea problemei deșeurilor aruncate pe câmp, mai ales în mediul rural. Oficialul a subliniat că este nevoie de reglementări mai clare în privința magazinelor second-hand. De asemenea, Buzoianu a menționat înființarea a 200 de centre pentru reciclare în toate județele din țară.

În ceea ce privește deșeurile abandonate pe câmp, ministrul Mediului a declarat că acest aspect este responsabilitatea unităților administrativ teritorale.

„Mizeriile de pe câmpuri, acolo e obligația UAT-urilor. Daca vorbim de deșeurile din textile avem nevoie de o lege mai clara privind second-handurile. Fiecare din aceste categorii de deșeuri ajung în alte feluri pe câmpie. Când am găsit o soluție pentru a elimina cauza primăriile trebuie sa își facă treaba”, a afirmat ministra.

Diana Buzoianu: „Pentru rural este nevoie de centre de aport voluntar”

Ministrul Mediului a precizat că, pentru rezolvarea problemei deșeurilor în mediul rural, a fost demarată înființarea a 200 de centre, unde cetățenii își pot duce singuri deșeurile.

„Pentru rural este nevoie de centre de aport voluntar, locuri unde oamenii sa poată aduce gunoaiele singuri. Din PNNR deja au fost început sa fie finalizate o parte din centre, vor avea 200 de puncte in toata tara de la mijlocul anului viitor, sunt contracte semnate, 70% finalizate.

In august 2026 cel târziu sa fie finalizate 200 de puncte. Eu planific sa facem o harta interactiva unde sa fie afișate toate punctele din tara. Gunoaiele care deja sunt în șanț trebuie rezolvate de primarii. Multi spun nu avem infrastructura. De anul viitor, o parte importanta vor avea infrastructura”, a declarat Diana Buzoianu.

