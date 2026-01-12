Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, anunță startul proiectării lotului 1D, Joseni-Ditrău, al Autostrăzii „Unirii” – A8. Cine sunt constructorii

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, anunță începerea proiectării lotului 1D, Joseni-Ditrău, al Autostrăzii „Unirii” – A8, Târgu Mureș-Târgu Neamț.

O asociere de constructori din România și Bulgaria are un termen de 10 luni pentru realizarea Proiectului Tehnic.

„Marcăm, astfel, un alt pas important pentru această investiție prioritară a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Încă de săptămâna trecută, în condiții meteo dificile, antreprenorul a mobilizat în teren, în zona localităților Joseni și Lăzarea (jud. Harghita), trei instalații de foraj pentru studii geotehnice, echipa Companiei Naționale de Investiții Rutiere fiind alături de constructor la startul lucrărilor de proiectare”, a precizat ministrul, pe Facebook.

Lotul 1D. Joseni-Ditrău, din județul Harghita, face parte din secțiunea II Miercurea Nirajului-Leghin a Autostrăzii A8 și are un termen de realizare de 34 de luni, din care 10 luni pentru etapa de proiectare și 24 de luni pentru execuția lucrărilor.

Caracteristici tehnice ale proiectului:

14,4 kilometri lungime;

21 de pasaje și viaducte, din care 3 ecoducte pentru permeabilitatea animalelor;

nod rutier la Ditrău;

descărcare provizorie în zona de conexiune cu lotul următor, 2A Ditrău-Grințieș, pentru a se asigura funcționarea independentă.

Mai mult, din luna martie a acestui an va începe etapa de proiectare pentru alți 64 de kilometri ai secțiunii de munte, contractele de proiectare și execuție fiind semnate în toamna anului trecut.

