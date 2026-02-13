Prima pagină » Actualitate » Moșii de iarnă 2026 | Cum prepari cea mai gustoasă și aromată colivă pentru Sâmbăta Morților. Rețeta respectă întocmai tradiția ortodoxă

Moșii de iarnă 2026 | Cum prepari cea mai gustoasă și aromată colivă pentru Sâmbăta Morților. Rețeta respectă întocmai tradiția ortodoxă

Moșii de iarnă 2026 sau Sâmbăta Morților se comemorează sâmbătă, 14 februarie, fiind ziua în care se pomenesc părinții, bunicii, rudele și toți cei plecați dintre noi. Este o zi de rugăciunea și milostenie, când – conform datinei creștine – se împart oamenilor săraci alimente pregătite cu grijă: colaci, sarmale, piftie, plăcinte, fructe, colivă și vin.

Toate sunt așezate în vase noi și oferite de pomană, dar în centrul mesei de pomenire se află coliva, preparatul care simbolizează învierea și viața veșnică prin bobul de grâu care moare pentru a rodi, notează România TV.

Rețetă simplă și gustoasă de colivă

Ingrediente:

  • 1 kg arpacaș (sau grâu)
  • 3 căni apă
  • 500 g zahăr
  • 250 g nuci măcinate
  • 150 g stafide albe
  • 2 sticluțe esență de rom
  • coajă rasă de lămâie
  • vanilie
  • 1 linguriță sare

Pentru decor:

  • nucă de cocos
  • 3 linguri cacao
  • bomboane de ciocolată
  • sau fulgi de migdale, caise confiate, alune coapte

Cum se prepară coliva:

Alege arpacașul cu grijă și spală-l în mai multe ape, apoi pune-l la fiert într-un vas cu fund gros, împreună cu apa și sarea. Pentru a preveni lipirea, poți așeza o tablă groasă sub cratiță.

Când bobul este aproape fiert, adaugă zahărul și mai lasă la foc mic aproximativ 10 minute. Ia vasul de pe foc, acoperă cu folie alimentară și lasă compoziția să se răcească complet. Ulterior, încorporează nucile măcinate, stafidele și aromele.

Împarte compoziția în două platouri și modelează frumos, netezește suprafața și presară nucă de cocos. Marchează o cruce cu cacao sau bomboane de ciocolată.

Poți adăuga cercuri decorative pe margini sau fructe uscate pentru un aspect elegant. Lasă coliva la rece, câteva ore, înainte de a o duce la biserică pentru sfințire.

