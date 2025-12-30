Prima pagină » Actualitate » Motivul divorțului Dianei Bart. ”Eu am fost mai asumată să o spun”

30 dec. 2025, 13:30, Actualitate
Prezentatoarea TV Diana Bart a vorbit despre divorțul său de Mihai Dumitrescu. ”Eu am fost mai asumată să o spun” , a afirmat aceasta.

Diana Bart prezintă de mulți ani emisiunea ”Flash Monden” de la postul Prima TV. În plan personal, aceasta a fost căsătorită cu Mihai Dumitrescu, însă cei doi au ajuns la divorț. După separare, vedeta a fost văzută în compania actorului Daniel Nuță. Diana Bart are două fetițe – Maira și Amina.

La podcastul realizat de Jorge, Diana Bart a făcut declarații despre motivele care au dus la separarea sa de soț. Aceasta a afirmat că ea a fost cea care a spus lucrurilor pe nume, însă decizia divorțului a fost luată de comun acord.

”Eu am început să spun ceea ce simt, ceea ce îmi lipsește, cum resimt eu un gol emoțional. (…) Cumva, am tot zis, luați și de cotidianul acesta în care suntem ocupați cu munca, suntem ocupați cu copiii și uităm de noi. Cumva a fost decizia mea, că eu am fost mai asumată să o spun. Dar, a fost o decizie venită din partea amândurora, în care amândoi ne simțeam cumva distanți, diferiți”, a detaliat Diana Bart, potrivit revistei Viva.

”Atât am fugit și ne-am pierdut în alte lucruri, până nu am mai reușit să ne conectăm. Și asta mi se pare extrem de trist! Vezi că celălalt trage mai mult sau insistă să repare lucrurile, dar cealaltă parte nu simte că mai poate fi ceva reparat. Cred că iubirea ar trebui să fie mult mai ușoară”, a mai spus aceasta.

