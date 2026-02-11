Motivul pentru care o companie oferă tututor angajaţilor săi prime de aproape 15.000 de euro. „Este corect să le împărtășim cu toții”

Compania auto Ferrari a raportat în 2025 o creştere la toate nivelele şi în ceea ce priveşte toţi parametri operaţionali, astfel că a decis să ofere o primă consistentă angajaţilor săi, adică 5.000 de oameni.

Bonusul pe care îl vor primi aceștia este de 14.900 de euro, cu 500 de euro mai mult decât anul trecut, după ce s-au înregistrat rezultate peste aşteptări..

Ferrari are comenzi până în 2027

În 2025, constructorul italian a înregistrat venituri nete de 7,146 de miliarde de euro, în creştere cu 7% faţă de anul trecut.

Profitul operaţional a fost de 2,110 miliarde de euro, în creştere cu 12%, iar marja operaţională a fost de 29,5%.

Profitul net a fost de 1,6 miliarde de euro, iar câştigul diluat pe acţiune a atins 8,96 de euro.

Mai mult, după rezultatele pozitive de anul trecut, compania italiană a anunţat că are suficient de multe comenzi pentru a acoperi producţia până la finalul anului 2027, potrivit observatornews.ro.

„Având în vedere rezultatele, este corect să le împărtășim cu toții”, a declarat Benedetto Vigna, directorul general al Ferrari, pentru presa italiană.

Pentru anul 2026, compania auto Ferrari are programat lansarea a patru noi modele şi prezentarea lui „Luce”, prima maşină electrică produsă de uzinele din Maranello.

