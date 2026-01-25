Prima pagină » Actualitate » Numerele extrase la tragerile loto de duminică, 25 ianuarie 2026. Report de peste 3,51 milioane de euro, la Loto 6/49 – categoria I

25 ian. 2026, 13:30, Actualitate
Numerele extrase la tragerile loto de duminică, 25 ianuarie 2026. Report de peste 3,51 milioane de euro, la Loto 6/49 - categoria I
FOTO - Caracter ilustrativ: Alexandra Pandrea/Gândul

Duminică, 25 ianuarie 2026, de la ora 18:30, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de joi, 22 ianuarie 2026, Loteria Română a acordat 20.734 câștiguri în valoare totală de peste 3,07 milioane de lei. Următoarele trageri loto vor avea loc joi, 29 ianuarie 2026.

Rezultatele Loto 6/49 din 25 ianuarie 2026:

  • Joker: ora 18:30
  • Noroc Plus: ora 18:30
  • Loto 5 din 40: ora 18:30
  • Super Noroc: ora 18:30
  • Noroc: ora 18:30
  • Loto 6 din 49: ora 18:30

Premiile puse în joc la tragerile Loto din 25 ianuarie 2026:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 17,90 milioane de lei (peste 3,51 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,14 milioane de lei (peste 814.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 49,03 milioane de lei (peste 9,62 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 223.800 de lei (peste 43.900 de euro).

La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 373.300 de lei (peste 73.200 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 157.700 de lei (peste 30.900 de euro).

La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 4.800 de lei.

