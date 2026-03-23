Prima pagină » Actualitate » O cunoscută jurnalistă a murit, alături de cei trei copii ai săi, într-un incendiu care le-a cuprins locuința. Nici câinele familiei nu a supraviețuit

Jessi Pierce, alături de cei trei copii ai săi / FOTO - Instagram & X.com

Jessi Pierce, în vârstă de 37 de ani, o jurnalistă sportivă care acoperea echipa de hochei Minnesota Wild pentru Liga Națională de Hochei (NHL), a murit alături de cei trei copii ai săi, în urma unui incendiu devastator care a cuprins locuința familiei din White Bear Lake, situată în statul american Minnesota.

Tragedia a avut loc în dimineața zilei de 21 martie 2026, când pompierii au fost chemați la casa cuprinsă de flăcări. Însă, la sosirea echipajelor, imobilul era deja distrus complet de flăcări. Din nefercirie, în interior au fost găsite patru persoane fără suflare, un adult și trei copii, alături de câinele familiei, care nici el nu a supraviețuit. Cauza incendiului este acum investigată de autorități.

Ulterior, reprezentanții NHL au confirmat că victimele sunt Jessi Pierce și copiii săi. Ea lucra de aproximativ zece ani ca reporter pentru această ligă și era cunoscută pentru implicarea sa în comunitatea hocheiului, dar și pentru pasiunea cu care își exercita meseria.

Mesaje emoționante de condoleanțe

Imediat după ce tragedia a devenit publică, reacțiile nu au întârziat să apară, iar reprezentanții NHL și ai echipei Minnesota Wild au transmis mesaje de condoleanțe emoționante, descriind-o pe Pierce drept o persoană dedicată, caldă și pasionată de sport și familie.

  • „Jessi a fost o persoană bună și plină de compasiune, căreia îi păsa profund de familia ei și de cei din jurul ei. A fost ambasadoare a hocheiului în perioada în care a relatat despre Wild și NHL”, se arată în postarea de pe rețelele de socializare.
  • „Ne dor inimile pentru cei implicați în această tragedie. Cerem oportunitatea de a permite comunității noastre să se unească și să se sprijine reciproc în aceste momente dificile”, a declarat șeful pompierilor din White Bear Lake, Greg Peterson.

Cu o zi înainte de tragedie, ea postase pe rețelele de socializare fotografii cu cei trei copii ai săi, în timp ce mâncau înghețată și erau fericiți.

Jessi Pierce children have died in a fire https://x.com/jessi_pierce/status/2035115838877929729/photo/1

FOTO – x.com/jessi_pierce

Acum, comunitatea s-a unit pentru a-l susține pe soțul său, Mike Hinrichs, care este distrus de durere, lansând inclusiv o strângere de fonduri.

