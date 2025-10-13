Oamenii de știință avertizează că Pământul se confruntă cu o criză climatică fără precedent. „Ne apropiem rapid de multiple puncte de cotitură”

Pământul se confruntă cu o criză climatică fără precedent și, potrivit oamenilor de știință, „ne apropiem rapid de multiple puncte de cotitură”. Raportul publicat recent arată că situația este una gravă, iar aceste „puncte de cotitură” pot avea consecințe terifiante atât pentru populație, cât și pentru natură.

Un raport publicat de Universitatea din Exeter și WWF aduce în atenție o situație îngrijorătoare. Nu mai puțin de 160 de cercetători din 23 de state au avertizat asupra faptuui că Pământul se va apropia de „multiple puncte de cotitură”, confruntându-se cu o criză climatică fără precedent.

Pentru că sistemul terestru ar putea cunoaște un real dezastru, coordonatorului studiului, Tim Lenton, cere factori de decizie politică la nivel global pentru a acționa imediat.

„Ne apropiem rapid de multiple puncte de cotitură ale sistemului terestru, care ar putea transforma lumea noastră și ar putea avea consecințe devastatoare pentru oameni și natură”, precizează Tim Lenton, coordonator al acestui studiu (Universitatea din Exeter).

Terra, la „punct de cotitură”: ne confruntăm cu o criză climatică fără precedent

Cercetătorii susțin că, deja, a fost atins unul dintre aceste „puncte de cotitură”, și anume dispariția masivă a coralilor. A fost depășit pragul de temperatură al fenomenului (1,2 grade Celsius), ajungând la 1,4 grade Celsius. De altfel, un alt punct critic reprezintă pădurea amazoniană. Pragul de la care pădurea poate să dispară este apropiat de limita de 1,5 grade. În plus, nu trebuie să fie ignorați doi factori decisivi: secetele care sunt induse de aceste schimbări climate, dar și defrișările.

Un alt efect vizibil poate fi destabilizarea altor componente ale sistemului terestru, printre care și dezghețarea permafrostului. Odată cu producerea acestui fenomen, se pot elibera cantități mari de gaze cu efect de seră.

„A existat o accelerare globală radicală, inclusiv răspândirea energiei solare și a mașinilor electrice. Dar trebuie să facem mai mult și să ne mișcăm mai rapid pentru a atinge puncte de cotitură pozitive”, mai spune coordonatorul studiului, potrivit Blick.ch.

Sursă foto: Shutterstock