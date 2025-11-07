Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor Accuweather.

Toamna nu are de gând să ne părăsească prea curând și va rămâne o constantă chiar și după jumătatea lunii decembrie.

Când va ninge în Capitală

Meteorologii Accuweather anunță că, în București, iarna va debuta cu o ploaie înghețată, în data de 23 decembrie, cu temperaturi de max. 3 grade Celsius și min. -4 grade.

Cu ploaia înghețată se vor confrunta cu precădere șoferii și în 24 decembrie, când temperaturile vor coborî până la minus 5 grade Celsius.

În București va ninge în preajma Crăciunului, în zilele de 25, 26, 27 și 28 decembrie.

Brașov și Sinaia, șapte zile de ninsori

În Brașov, ninsorile își vor face simțită prezența începând cu 22 decembrie, până pe 31 decembrie, ultima zi din an.

În Sinaia, turiștii se vor bucura de zăpadă începând cu 21 decembrie, iar ninsorile vor dura până pe 28 decembrie, anunță meteorologii Accuweather.

De ce Accuweather: 63 de ani de istorie

Accuweather este un site specializat în prognoze meteo și care oferă informații cu privire la starea vremii pe întreg cuprinsul Pământului.

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

Accuweather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „Accuweather” în 1971.

Accuweather are sediul în Ferguson Township, chiar în afara State College, Pennsylvania, cu birouri la 80 Pine Street din districtul financiar din Manhattan, pe lângă Wichita, Kansas și Oklahoma City, Oklahoma. La nivel internațional, Accuweather are birouri în Montreal, Tokyo, Beijing, Seul și Mumbai.

Sursa foto: Profimedia / Captură Accuweather

