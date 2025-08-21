Prima pagină » Actualitate » Senatorul Niculescu-Țâgârlaș: „Sunt MÂNDRU că reprezint Maramureșul!” / Președintele Radei Supreme a Ucrainei, mesaj cu ocazia Zilei Maramureșului

21 aug. 2025

Cristian Lisandru
21 aug. 2025, 15:27, Actualitate
Senatorul Niculescu-Țâgârlaș: „Sunt MÂNDRU că reprezint Maramureșul!” / Președintele Radei Supreme a Ucrainei, mesaj cu ocazia Zilei Maramureșului

Senatorul liberal Niculescu-Țâgârlaș, președintele Comisiei pentru cultură și media a Senatului României, a transmis un mesaj cu ocazia primei ediții a Zilei Maramureșului. Maramureșenii au fost felicitați și de președintele Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanchuk.

Oficialul ucrainean s-a aflat printre invitații speciali ai manifestărilor care au avut loc la Moisei – în data de 15 august 2o25 -, eveniment dedicat celebrării Maramureșului și maramureșenilor.

Ruslan Stefanchuk a transmis un mesaj de apreciere pentru obiceiurile și tradițiile ce compun identitatea spirituală a acestor meleaguri. Totodată, acesta și-a manifestat admirația sinceră sinceră pentru credința și unitatea locuitorilor față de valorile Maramureșului.

În discursul transmis în format video, Ruslan Stefanchuk a mulțumit maramureșenilor pentru ajutorul și sprijinul manifestat față de situația actuală pe care o traversează poporul ucrainian. Acesta a subliniat, de altfel, rolul determinant al județului Maramureș în promovarea și întărirea relațiilor diplomatice dintre România și Ucraina.

„Un reper important al promovării internaționale a Maramureșului și al maramureșenilor”

Senatorul liberal Niculescu-Țâgârlaș, președintele Comisiei pentru cultură și media a Senatului României, a spus că este mândru că Maramureșul are o zi recunocută la nivel național și că subliniat că reușita nu este personală, ci una colectivă.

„Sunt mândru de faptul că Maramureșul are o zi proprie recunoscută la nivel național și vreau să subliniez că ea nu este o reușită personală ci una colectivă, un reper important al promovării internaționale a Maramureșului și al maramureșenilor” a transmis senatorul liberal Cristian Niculescu-Țâgârlaș.

