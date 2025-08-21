Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ora 14:00 | Așa zisele tratative de pace – o diversiune Trump-Putin pentru ca Netanyahu să-i alunge pe palestinieni din Palestina?

21 aug. 2025, 14:36, Pastila lui Cristoiu
Publicistul Ion Cristoiu a constatat, în noul său jurnal, că Rusia nu are de gând să facă pace. Dacă ar fi să tragem o concluzie rece, obiectivă, privind întâmplările mediatice, planetare, întâlnirea din Alaska, întâlnirea de la Washington, declarații de după, nu s-a întâmplat nimic. Rusia continuă să atace dezlănțuit, să nu cedeze presiunilor Occidentale”, a spus, în deschidere, scriitorul.

Așa zisele tratative de pace – o diversiune Trump-Putin pentru ca Netanyahu să-i alunge pe palestinieni din Palestina?”, se întreabă publicistul.

„Dacă ar fi să tragem o concluzie rece, obiectivă, privind întâmplările mediatice, planetare, întâlnirea din Alaska, întâlnirea de la Washington, declarații de după, dacă ar fi să tragem o concluzie asupra a ceea ce s-a întâmplat: nu s-a întâmplat nimic, Rusia continuă să atace dezlănțuit, decisă categoric să meargă până la un război nuclear, dar să nu cedeze presiunilor occidentale, mai ales ale Occidentului colectiv, și să impună o pace așa cum vrea ea, nici nu critic, nici nu laud, spun, analizez comportamentul uneia din părți, eu constat. Ca un istoric, ca și când lucrurile astea s-ar fi petrecut acum o sută de ani, și spun: deși s-au invocat convorbiri de pace, e clar că Rusia nu are de gând să facă pace. Dar nu are de gând să facă pace nici Ucraina, deoarece condițiile puse de Zelenski privind securitatea sunt absurde, nu o aprobă nici Noua Zeelandă, cum adică, să facă pace și să vină la granița cu Rusia nemții. Ucrainenii fac mișto de noi? Rusia poartă ca dramă acest moment în care Stalin l-a lăsat pe Hitler să ajungă la granite și de acolo a trecut repede, Rusia nu va face așa ceva, doar cu riscul de a destrăma. Cum să-l lași pe Freitz cu tancul la granițele tale?

Să stea acolo la Berlin, să mănânce unt, hamburgeri. Trump nu știu ce face, europenii se ocupă de acest război și o să spuneți că nu se întâmplă nimic. Ba da. S-a întâmplat un lucru foarte important pe teren, și anume, Israelul a pornit ofensiva finală pentru alungarea palestinienilor de pe teritoriul pe care au trait. Deci, este clar: ofensiva asupra orașului Gaza, sub pretextul că înlătură Hamas și eliberează ostaticii, este parte dintr-un plan stabilit cu Donald Trump de rearanjare a situației geopolitice din Orientul Apropiat, prin alungarea palestinienilor. Palestinienii sunt un popor vechi și care au dreptul la un stat. Acum, venind Trump, care este un mare adversar al palestinienilor, deci încă o dată, după ce au omorât mii, și copii, apropo de ucigași.

Deci, Putin este ucigaș de civili, cum zice nevolnicul de președinte al nostru, dar de Netanyahu de ce nu vorbești? Netanyahu ți a omorât în Gaza? Fiind alungați palestinienii, Israelul se mărește la fel cum s-a mărit și Rusia, iar dincolo, partea aia de Cisiordania, vai de capul ei. Asta înseamnă o mare modificare a situației politice din Orientul Apropiat și care, sigur, este unul din țelurile, obiectivele politice ale lui Trump. Obiectivul politic principal al lui Trump nu este Ucraina, este Orientul Apropiat, pentru că dacă dezleagă nodul prin alungarea palestinienilor și nu se întâmplă nimic, nu protestează nimeni, pentru că toți liderii Occidentali sunt ți cu Ucraina, nu cumva convorbirile de pace au fost o diversiune, și în înțelegere cu Putin, pentru ca Putin săși resolve problemele acolo în Ucraina, să continue războiul și în același timp, Netanyahu, în relații bune cu Putin, împreună cu Trump să-i alunge pe palestinieni de pe teritoriul pe care sunt de secole”, a precizat publicistul. 

