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Război în Ucraina, ziua 1.692. Putin răspunde propunerii lui Zelenski: armistițiu de 24 de ore și doar în ziua desfășurării alegerilor

Război în Ucraina, ziua 1.692. Putin răspunde propunerii lui Zelenski: armistițiu de 24 de ore și doar în ziua desfășurării alegerilor
Război în Ucraina, ziua 1.692. Putin răspunde propunerii lui Zelenski
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Războiul din Ucraina a intrat marți, 13 octombrie 2026, în a 1692-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Liderul Federației Ruse, Vladimir Putin, ar fi dispus să ordone încetarea atacurilor asupra Ucrainei numai pentru 24 de ore, în ziua desfășurării alegerilor prezidențiale la Kiev.

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Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Oferta Rusiei: încetare a focului pentru 1 zi

Rusia va respecta o încetare a focului de o zi pentru desfășurarea alegerilor în Ucraina, a declarat Peskov. Volodimir Zelenski ceruse un „armistițiu de 60 de zile” pentru a organiza scrutinul prezidențial cerut de Donald Trump, președintele SUA.

„Dacă Kievul vrea cu adevărat să organizeze alegeri, președintele Rusiei, comandantul șef al armatei, va fi gata să ordone ca Ucraina să nu fie lovită în ziua alegerilor, mai exact în ziua desfășurării alegerilor”, a declarat Peskov.

În același context, Peskov a mai afirmat că Moscova vrea un acord de pace global.

La rândul său, șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a transmis că „Zelenski nu merită un armistițiu” pentru organizarea unor alegeri prezidențiale în Ucraina: „Nu cred că merită această răgaz, nu cred că ne vom lăsa încă o dată cumpărați de asigurări și promisiuni”.

Sâmbătă, Donald Trump a cerut ca în Ucraina să fie organizate alegeri pentru schimbarea președintelui și l-a acuzat pe Zelenski că nu dorește încetarea războiului. Ca răspuns, liderul de la Kiev a propus un armistițiu de 60 de zile” cu Rusia pentru a organiza alegeri.

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