Revoltă în Italia, după ce angajata unui magazin a fost concediată dintr-un motiv incredibil. Cum s-a încheiat scandalul

Un caz controversat a ținut prima pagină a presei italiene, timp de câteva luni, dar torul s-a încheiat chiar înainte de a începe procesul. Mai exact, este vorba despre angajat unui supermarket care a fost concediată, în septembrie 2025, după ce a spart din greșeală o sticlă de detergent în valoare de 2,9 euro.

Femeia avea o vechime de peste 30 de ani în companie și se afla în afara orelor de program, când își achita cumpărăturile. Dar, la ieșirea din magazin, una dintre pungi s-a rupt, iar sticla de detergent s-a spart și lichidul s-a împrăștiat în fața magazinului.

Imediat, s-a întors imediat în supermarket pentru a anunța angajații și a solicita curățarea zonei, apoi a luat un alt produs identic de pe raft și s-a dus cu el la casă.

Însă, la aproximativ două săptămâni după acest incident, ea a primit o scrisoare de contestare, urmată de concediere „pentru motive întemeiate”. Decizia a stârnit revoltă în rândul oamenilor, cazul fiind dezvăluit în presă, ceea ce a dus la depunerea unui recurs la judecătorul muncii, contestând proporționalitatea sancțiunii.

Dar, la audierea care trebuia să dea startul procesului, părțile au ales să încheie disputa printr-o conciliere. Un acord, care este confidențial, prevede acceptarea concedierii de către angajată, iar compania a plătit o sumă drept despăgubire pentru a închide definitiv cazul, potrivit lanazione.it.

