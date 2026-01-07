Rușii iau poziție față de abordarea rapidă și controversată a președintelui american Donald Trump de la început de an, dar și față de ultimele evoluții ale diplomației SUA. Să cumperi Groenlanda cu petrol din Venezuela este o mișcare inovatoare, susține ironic un înalt oficial rus.

Emisarul Kremlinului, Kirill Dmitriev, a glumit pe seama strategiei SUA, potrivit Sky News. Acesta a menționat interesul declarat al lui Trump pentru Groenlanda și recenta operațiune de guerilla din Venezuela, care a dus la capturarea președintelui Maduro.

Emisarul Kremlinului glumește în legătură cu noua rezervă de bani a SUA

Într-o postare pe X, ca răspuns la un raport al Wall Street Journal, Dmitriev a afirmat: „Să cumperi Groenlanda cu petrol din Venezuela? M&A (n.r. – fuziuni și achiziții) geopolitice inovatoare”.

Emisarul Kremlinului a glumit și despre faptul că SUA ar putea folosi bani din comercializarea petrolului din Venezuela pentru a cumpăra Groenlanda. În postarea sa, Dmitriev s-a referit la fuziuni și achiziții, amestecând mișcările geopolitice ale lui Trump într-un context de afaceri.

Casa Albă: Groenlanda „este o prioritate de securitate națională”

Raportul Wall Street Journal l-a citat pe secretarul de stat american Marco Rubio. Luni, într-o conferință de presă, acesta a spus că nu este planificată o invazie a Groenlandei și că americanii au scopul de a cumpăra teritoriul de la Danemarca. Casa Albă a declarat ulterior că Groenlanda „este o prioritate de securitate națională”, iar Donald Trump „a discutat o serie de opțiuni pentru a urmări acest obiectiv important de politică externă”.

Groenlanda a fost o colonie sub coroana Danemarcei până în anul 1953, când a devenit provincie în țara scandinavă. În 1979, insulei i-a fost acordată autonomie. 30 de ani mai târziu, Groenlanda a devenit o entitate autoguvernată, parte a teritoriului danez. Până în prezent, Danemarca și Groenlanda au respins ofertele lui Trump de a cumpăra insula. Însă, liderul Statelor Unite nu a exclus forța militară pentru a prelua controlul asupra teritoriului bogat în minerale.

