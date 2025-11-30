Cât timp se ține semnul de începător pe parbriz și pe lunetă, de fapt. Ce amendă riscă cei care nu îl au

Ți-ai luat permisul de conducere sau ești pe cale să îl dobândești? Așa cum arată legislația în vigoare, fiecare șofer care dobândește acest drept trebuie să aibă semnul de începător pe parbriz și lunetă. Prin acest mod, ceilalți participanți la trafic știu că persoana aflată la volan nu are experiență în conducere. Totuși, cât timp se ține acest semn și ce riscă cei care nu îl au? Vezi mai jos informațiile.

Atât cei care dobândesc permisul pentru categoria B, cât și cei care urmează să circule cu motociclete trebuie să își amplaseze semnul de începător, pentru a-i atenționa pe ceilalți din trafic de faptul că nu au, încă, experiență în conducere. Acest semn este obligatoriu, iar persoanele care nu se conformează în fața legii vor fi sancționate.

Cât timp se ține semnul de începător

Semnul de începător, care este un cerc de culoare galbenă cu un semn al exclamării în mijloc, trebuie să aibă și anumite dimensiuni. Discul trebuie să aibă un diametru de 10 centimetri, iar semnul exclamării trebuie să aibă o lungime de 6 centimetri. De asemenea, diametrul puncutului de exclamare negru trebuie să aibă un centimetru.

Semnul de începător trebuie să se află în colțul din dreapta jos, pe parbrizul mașinii, precum și în colțul din stânga jos al lunetei. Dacă poziția este greșită, șoferul poate fi amendat. Dacă un autovehicul nu are lunetă, atunci se va poziționa pe ușa caroseriei / sus în stânga, notează Promotor.

La motociclete, mopede și scutere, semnul de începător se montează în partea din spate, lângă numărul de înmatriculare.

Semnul se va ține doar în primele 12 luni de la dobândirea carnetului de conducere. În condițiile în care lipsește semnul, se aplică o sancțiune de 2-3 puncte de amendă, ceea ce înseamnă 405 – 607,5 lei.

