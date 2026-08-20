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Singurul liceu din București în care toți elevii au luat BAC-ul în 2026. Ce note au primit în sesiunea de toamnă

Singurul liceu din București în care toți elevii au luat BAC-ul în 2026. Ce note au primit în sesiunea de toamnă
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Singurul liceu din București în care toți elevii au luat BAC-ul în 2026. Ce note au primit în sesiunea de toamnă.

Rezultatele examenului de Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă, au fost publicate marți, 18 august. Ca să promovezi, trebuie să iei cel puțin 5.00 la fiecare dintre cele 3 materii și cel puțin 6.00 media finală.

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La un liceu din București, toți elevii au reușit să obțină notele necesare pentru a promova examenul în sesiunea de toamnă.

Este vorba despre Colegiul Național de Muzică „George Enescu” din Sectorul 1. Aproape toți elevii au luat BAC-ul în sesiunea de vară, mai puțin 10, care au dat Bacalaureatul în sesiunea de toamnă.

Cea mai mare medie dintre cei 10 candidați care au susținut probele a fost 7,61, iar cea mai mică a fost 6.03.

Elevii nemulțumiți de notele obținute pot solicita vizualizarea lucrărilor și pot depune contestații. Procedura mai continuă doar astăzi, 20 august, conform programului stabilit de fiecare centru de examen.

Contestațiile depuse de candidați vor fi soluționate în perioada 20-21 august. Rezultatele finale ale celei de-a doua sesiuni a examenului de Bacalaureat 2026 sunt programate să fie publicate luni, 24 august. După soluționarea contestațiilor și publicarea rezultatelor finale, notele devin definitive.

Ministrul Educației a publicat un raport al promovabilității Bacalaureatului

Mihai Dimian, ministrul Educației, a postat pe pagina sa de Facebook un raport al promovabilității Bacalaureatului.

„Bacalaureat 2026 – Rezultatele sesiunii a doua au fost publicate online.

  • 33,8% – rata de promovare, în creștere față de 28,4% în sesiunea similară de anul trecut;
  • 9.623 de candidați au promovat examenul, în creștere față de 7.306 în sesiunea similară de anul trecut;
  • 28.481 de candidați s-au prezentat la examen, dintr-un total de 33.455 înscriși, ceea ce reprezintă o rată de participare de 85,1%;
  • 56 de candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă și nu vor putea participa la următoarele două sesiuni”, a scris ministrul.
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