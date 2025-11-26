TOP 10 – Cele mai scumpe cartiere din România. În ce oraș se află cartierul cu cele mai mari prețuri la garsoniere și apartamente cu 2 camere

Gândul.ro a întocmit un top al celor mai scumpe cartiere din România. Iată locațiile în care se găsesc cele mai mari prețuri la garsoniere și apartamente cu 2 camere, la momentul actual. Pentru a achita astfel de prețuri estimate (vezi tabelul mai jos) pentru aceste locuințe, posibilii viitori proprietari trebuie să scoată din buzunare sume considerabile.

Pentru unii dintre cetățeni, achiziționarea unei proprietăți în România ar părea să fie un vis tot mai îndepărtat. În ultimul an, prețurile locuințelor s-au aflat pe o pantă ascendentă. Însă, care ar fi cele mai scumpe cartiere din țară? Mai jos, în articol, se află un tabel cu un top al cartierelor unde se găsesc garsoniere și apartamente cu 2 camere la un preț ridicat.

Sunt luate în considerare criterii precum:

Garsoniera să aibă o suprafață de aproximativ 35 de metri pătrați;

Apartamentul cu 2 camere să aibă o suprafață de aproape 55 de metri pătrați;

Prețurile sunt estimative, în euro.

Unde se află cele mai scumpe cartiere din România

O mare parte dintre cariere se află în orașul Cluj-Napoca. Pe lista de mai jos se găsește un cartier din Brașov, dar și alte două din București.

Primul pe listă este cartierul Gheorgheni din Cluj-Napoca. Prețul mediul per metrul pătrat este de 2.778 de euro. Pentru o garsonieră de aproape 35 de metri pătrați, viitorul proprietar poate achita 97.230 de euro. Pentru un apartament cu 2 camere, prețul estimat este de 152.790 de euro.

Lista este completată și de cartiere precum:

Cartierul Borhaci, Cluj-Napoca – preț mediu per metrul pătrat de 2.782 de euro. O garsonieră poate costa 97.370 de euro. Un apartament de 2 camere poate avea un preț de 153.010 euro.

Cartierul Bună Ziua, Cluj-Napoca – preț mediu per metrul pătrat de 2.796 de euro. O garsonieră poate costa 97.860 de euro. Un apartament de 2 camere poate avea un preț de 153.780 de euro.

Cartierul Andrei Mureșanu, Cluj-Napoca – preț mediu per metrul pătrat de 2.817 euro. O garsonieră poate avea un preț de 98.595 de euro. Un apartament de 2 camere poate costa 154.935 de euro.

Cartierul Centru, Cluj-Napoca – preț mediu per metrul pătrat de 2.846 de euro. O garsonieră poate să coste 99.610 euro. Un apartament cu două camere poate avea prețul de 156.530 de euro.

Cartierul Plopilor, Cluj-Napoca – preț mediu per metrul pătrat de 2.877 de euro. O garsonieră poate avea prețul de 100.695 de euro. Un apartament cu 2 camere poate costa 158.235 de euro.

Cu cât se vinde o garsonieră în cartierul Primăverii din București

Cartierul Calea Poienii, Brașov – preț mediu per metrul pătrat de 2.983 de euro. O garsonieră poate costa 104.405 euro. Un apartament cu 2 camere poate avea prețul de 164.065 de euro.

Cartierul Herăstrău / Aviatorilor-Kiseleff, București – preț mediu per metrul pătrat de 3.000 de euro. O garsonieră poate avea prețul de 105.000 de euro. Un apartament de 2 camere poate să coste 165.000 de euro.

Cartierul Sopor, Cluj-Napoca – preț mediu per metrul pătrat de 3.034 de euro. O garsonieră poate costa 106.190 de euro. Un apartament cu 2 camere poate fi achiziționat la un preț de 166.870 de euro.

Cartierul Primăverii, București – preț mediu per metrul pătrat de 3.071 de euro. O garsonieră poate costa 107.485 de euro. Un apartament cu 2 camere poate fi achiziționat la un preț de 168.905 euro.

