Tragedie în județul Neamț. O femeie a murit după ce a căzut în latrina unei gospodării

O tragedie a avut loc în județul Neamț, în cursul zilei de sâmbătă, 21 martie 2026. O femeie în vârstă de 45 de ani a decedat, după ce a căzut în latrina unei gospodării.

La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ. Femeia a fost scoasă la suprafață de cetățeni, până la sosirea pompierilor. Apoi i-au fost aplicate manevre de resuscitare. Medicul de pe ambulanţa SMURD a declarat decesul femeii de 45 de ani.

„Până la sosirea pompierilor, persoana a fost scoasă din mediul ostil de către cetăţeni. Persoana, aflată în stare de inconştienţă, a fost preluată de echipajul de pompieri (ajuns la scurt timp după ce aceasta a fost extrasă) care a început imediat manevrele de resuscitare”, au transmis reprezentanţii ISU Neamţ.

Incident în Vâlcea

Un incident a avut loc în Vâlcea, sâmbătă, 21 martie 2026.

„Pompierii militari vâlceni au fost solicitați, cu puțin timp în urmă, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o mașină electrică, în municipiul Drăgășani.

S-au deplasat de urgență forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Drăgășani, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă.

Ajunsi la fața locului, salvatorii au constatat că arde în interiorul unei mașini electrice care se afla la încărcat (încărcarea se efectua din apartament, nu de la o stație de încărcare). Incendiul a fost lichidat în scurt timp de la sosirea pompierilor militari, în limitele găsite.

A ars interiorul cabinei. Acumulatorii nu au fost afectați. Cauza probabilă: scurtcircuit electric la cablul de alimentare. Nu au fost victime”, a transmis ISU Vâlcea.

