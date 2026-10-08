Două treimi dintre tinerii europeni au trecut prin traume în copilărie, potrivit unui nou raport. Efectele se resimt ani mai târziu

Mai mult de două treimi dintre tinerii din Europa au trecut prin experiențe adverse în copilărie, de la violență domestică la moartea unui părinte, ceea ce îi expune unui risc mai mare de probleme de sănătate mintală și unei calități mai scăzute a vieții ani mai târziu, potrivit unui nou raport al Biroului Regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății, scrie Euronews.

Mai mult de unul din cinci adulți tineri a raportat că a trecut prin patru sau mai multe experiențe adverse în copilărie.

„Atunci când un copil crește într-un mediu marcat de violență sau într-o familie aflată în criză, nu ar trebui să fim surprinși că aceste experiențe îl urmăresc la școală, pe piața muncii și în relațiile sale ani mai târziu”, a declarat Natasha Azzopardi-Muscat, directoarea departamentului pentru sisteme de sănătate din cadrul OMS/Europa.

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Ea a adăugat că amploarea problemei este adesea ignorată, iar consecințele se extind asupra mai multor aspecte ale vieții oamenilor.

„Aceasta nu este doar o problemă de sănătate mintală. Este una socială și economică și necesită implicarea tuturor sectoarelor, nu doar a serviciilor de sănătate”, a spus Azzopardi-Muscat.

Ce a constatat raportul

Raportul a analizat răspunsurile a peste 26.000 de adulți tineri cu vârste între 18 și 30 de ani din Europa, în perioada noiembrie 2025 – ianuarie 2026. Acesta a măsurat expunerea la nouă forme de adversitate, precum abuzul fizic, emoțional sau sexual, neglijarea fizică, consumul de substanțe în familie, bolile mintale în familie, separarea sau moartea părinților și asistarea la violență domestică în timpul copilăriei.

„Rezultatele sunt remarcabil de constante. Experiențele adverse din copilărie se află la originea unor rezultate mai slabe în ceea ce privește sănătatea, viața socială și situația economică a adulților tineri din Europa”, a declarat Mark Bellis, de la Liverpool John Moores University și coordonatorul academic al studiului.

Cele mai frecvente experiențe au fost separarea sau moartea unui părinte, asistarea la violență domestică și abuzul emoțional.

Expunerea la stres cronic în copilăria timpurie, care poate fi provocată de aceste experiențe adverse, perturbă dezvoltarea creierului, afectează reglarea emoțională și modifică sistemele fiziologice de răspuns la stres, a precizat raportul.

Adulții tineri care au raportat patru sau mai multe experiențe adverse au prezentat rate semnificativ mai ridicate de durere sau disconfort fizic, dificultăți în desfășurarea activităților cotidiene, precum munca sau studiul, mobilitate redusă și dificultăți de îngrijire personală.

Dintre cei care au raportat expunerea la patru sau mai multe experiențe adverse, 76,3% au considerat că au avut nevoie de sprijin profesional pentru sănătatea mintală în anul precedent, comparativ cu 36,7% dintre cei care nu au raportat nicio astfel de experiență.

Cu toate acestea, tinerii cei mai expuși experiențelor negative au fost și mai predispuși să declare că nu au primit sprijinul pentru sănătatea mintală de care au considerat că aveau nevoie, avertizează raportul.

Ruperea ciclului

În absența unei prevenții eficiente și a intervenției timpurii, experiențele negative tind să se repete de la o generație la alta, au avertizat autorii.

Adulții afectați de experiențe adverse în copilărie se confruntă cu riscuri mai mari de a-și crește propriii copii în condiții marcate de stres financiar, violență domestică și probleme de sănătate mintală ale părinților.

În ciuda acestei imagini sumbre, raportul a remarcat că și persoanele expuse unui număr mai mare de experiențe adverse pot obține rezultate pozitive.

Vestea bună, a spus Bellis, este că experiențele adverse din copilărie pot fi prevenite, iar efectele lor pot fi reduse. „Cu sprijinul factorilor de decizie, investițiile în copilării mai sigure și mai protectoare vor contribui la o populație mai sănătoasă, comunități mai puternice și un viitor mai prosper pentru Europa”, a adăugat el.