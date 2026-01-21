Un marinar de 36 de ani a dispărut pe Dunăre. Mai multe echipaje de salvare îl caută pe bărbat

Echipajul unei barje pe Dunăre a alertat pompierii cu privire la dispariția unui marinar de 36 de ani, miercuri dimineață, 21 ianuarie 2026. Potrivit primelor date, la fața locului s-au deplasat echipajele de salvare pentru a-l căuta pe bărbat. Misiunea este în dinamică.

Update, 21 ianuarie 2026, ora 10:50. Misiunea este extrem de dificilă din cauza vremii.

„Misiunea salvatorilor este extrem de dificilă din cauza condițiilor meteorologice, ceață densă și ger puternic”, transmite ISU Teleorman.

Marinar dispărut în apele Dunării

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Teleorman a transmis faptul că alerta a fost dată în jurul orei 08:09 de către echipajul unei barje de pe Dunăre, la kilometrul 606, în zona localității Islaz.

„Astăzi de dimineață, în jurul orei 08.09, salvatorii teleormăneni au fost alertați de membrii unei barje aflate pe fluviu Dunărea, la km 606, în zona localității Islaz, de dispariția unui marinar (un bărbat de circa 36 de ani).

Pentru efectuarea misiunii de căutare-salvare a acestuia, în zona indicată se deplasează un echipaj de la Detașamentul Turnu Măgurele cu o barcă de salvare, un echipaj de la Poliția de Frontieră, cu o ambarcațiune, un echipaj SAJ Teleorman și echipele de scafandri ale ISU Teleorman și ISU Giurgiu.

În funcție de dinamica misiunii, vom reveni cu informații”, a transmis ISU Teleorman.

Știre în curs de actualizare.