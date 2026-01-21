Prima pagină » Actualitate » Un marinar de 36 de ani a dispărut pe Dunăre. Mai multe echipaje de salvare îl caută pe bărbat

Un marinar de 36 de ani a dispărut pe Dunăre. Mai multe echipaje de salvare îl caută pe bărbat

21 ian. 2026, 10:05, Actualitate
Un marinar de 36 de ani a dispărut pe Dunăre. Mai multe echipaje de salvare îl caută pe bărbat

Echipajul unei barje pe Dunăre a alertat pompierii cu privire la dispariția unui marinar de 36 de ani, miercuri dimineață, 21 ianuarie 2026. Potrivit primelor date, la fața locului s-au deplasat echipajele de salvare pentru a-l căuta pe bărbat. Misiunea este în dinamică.

Update, 21 ianuarie 2026, ora 10:50. Misiunea este extrem de dificilă din cauza vremii.

„Misiunea salvatorilor este extrem de dificilă din cauza condițiilor meteorologice, ceață densă și ger puternic”, transmite ISU Teleorman.

Un marinar de 36 de ani a dispărut pe Dunăre. Mai multe echipaje de salvare îl caută pe bărbat

Un marinar de 36 de ani a dispărut pe Dunăre 

Marinar dispărut în apele Dunării

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Teleorman a transmis faptul că alerta a fost dată în jurul orei 08:09 de către echipajul unei barje de pe Dunăre, la kilometrul 606, în zona localității Islaz.

„Astăzi de dimineață, în jurul orei 08.09, salvatorii teleormăneni au fost alertați de membrii unei barje aflate pe fluviu Dunărea, la km 606, în zona localității Islaz, de dispariția unui marinar (un bărbat de circa 36 de ani).

Pentru efectuarea misiunii de căutare-salvare a acestuia, în zona indicată se deplasează un echipaj de la Detașamentul Turnu Măgurele cu o barcă de salvare, un echipaj de la Poliția de Frontieră, cu o ambarcațiune, un echipaj SAJ Teleorman și echipele de scafandri ale ISU Teleorman și ISU Giurgiu.

În funcție de dinamica misiunii, vom reveni cu informații”, a transmis ISU Teleorman.

Autorul recomandă:

Știre în curs de actualizare.

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT 🚨 Călin Georgescu ajunge din nou în fața judecătorilor. Zeci de susținători s-au strâns deja în fața Curții de Apel să-l întâmpine
10:52
🚨 Călin Georgescu ajunge din nou în fața judecătorilor. Zeci de susținători s-au strâns deja în fața Curții de Apel să-l întâmpine
TRANSPORT Care este cel mai sigur mijloc de transport: trenul, avionul, autobuzul sau mașina
10:48
Care este cel mai sigur mijloc de transport: trenul, avionul, autobuzul sau mașina
ECONOMIE Salarii nepalezi în România 2026 | Câți bani câștigă ca livratori, bucătari, muncitori în construcții, personal de curățenie și lucrători din depozit
10:46
Salarii nepalezi în România 2026 | Câți bani câștigă ca livratori, bucătari, muncitori în construcții, personal de curățenie și lucrători din depozit
MARIUS TUCĂ SHOW Adrian Năstase: „Nu mi se spunea de la Bruxelles ce să fac, dar existau constrângeri”
10:30
Adrian Năstase: „Nu mi se spunea de la Bruxelles ce să fac, dar existau constrângeri”
ȘOCANT Tânărul dat dispărut în Timiș a fost găsit mort. Adolescentul ar fi fost ucis de doi minori
10:27
Tânărul dat dispărut în Timiș a fost găsit mort. Adolescentul ar fi fost ucis de doi minori
SPORT Cum a reacționat Gazzetta dello Sport la mutările lui Chivu din Inter – Arsenal: „I-a lăsat muți de uimire”
10:09
Cum a reacționat Gazzetta dello Sport la mutările lui Chivu din Inter – Arsenal: „I-a lăsat muți de uimire”
Mediafax
Ger năprasnic în România: -19 grade în estul Transilvaniei. Cod galben miercuri noapte
Digi24
Diana Şoşoacă, atac la Maria Zaharova și acuzații de manipulare istorică către Rusia: „Epoca imperiilor și a dictatelor a apus”
Cancan.ro
Câți bani i-a dat Pro TV eliminatului Nicolae Lupșor pentru cele 3 săptămâni la Desafio
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Adevarul
Localnicii unei comune au aflat că trebuie să plătească taxe și impozite chiar și de 30 de ori mai mari. Reacția primarului: „Nu plătiți”
Mediafax
Veronika nu este o vacă oarecare. Este prima bovină despre care cercetătorii spun că poate folosi unelte
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a descoperit ce s-a întâmplat cu el
Cancan.ro
Iulia Albu a avut un șoc când a primit factura la gaze. Cât are de plătit: 'Oare este o glumă?'
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani. Cum arată și cu ce se ocupă după ce a învins cancerul de piele?
Ciao.ro
Caz șocant la un spital din România! A murit după tura de noapte!
Promotor.ro
România introduce sistemul american anti-dronă MEROPS. Șeful Armatei: „Foarte curând”
Descopera.ro
O fotografie cu o gaură neagră provoacă fiori!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cine a inventat ceasul atomic?
EVENIMENT George Simion a fost premiat în SUA după ce a prezentat Congresului american un raport despre anularea alegerilor din România: Ne vom ridica să luptăm
11:00
George Simion a fost premiat în SUA după ce a prezentat Congresului american un raport despre anularea alegerilor din România: Ne vom ridica să luptăm
Gândul de Vreme Ger cumplit și polei în mai multe zone din România. Informații de ultimă oră de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
10:54
Ger cumplit și polei în mai multe zone din România. Informații de ultimă oră de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
NEWS ALERT 🚨 AEP va propune reguli clare pentru publicitatea politică din online. Țuțuianu: „Legislația electorală din România este total depășită”
10:45
🚨 AEP va propune reguli clare pentru publicitatea politică din online. Țuțuianu: „Legislația electorală din România este total depășită”
AUTO Greșeala pe care o fac mulți șoferi iarna. Titi Aur explică de ce nu e bine să lași motorul mult timp la ralanti să se încălzească
10:45
Greșeala pe care o fac mulți șoferi iarna. Titi Aur explică de ce nu e bine să lași motorul mult timp la ralanti să se încălzească
LIVE 🚨 Forumul de la Davos, ziua 3. Trump s-a întors din drum din cauza unor „probleme minore” cu Air Force One. Președintele, nevoit să schimbe aeronava
10:18
🚨 Forumul de la Davos, ziua 3. Trump s-a întors din drum din cauza unor „probleme minore” cu Air Force One. Președintele, nevoit să schimbe aeronava
EXTERNE Secretul vechi de peste 100 de ani, descoperit de o familie în spatele unui perete fals al casei pe care tocmai au cumpărat-o
10:12
Secretul vechi de peste 100 de ani, descoperit de o familie în spatele unui perete fals al casei pe care tocmai au cumpărat-o

Cele mai noi

Trimite acest link pe