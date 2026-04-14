Otrăvire în masă în orașul Murom din Rusia, unde aproape 700 de oameni au ajuns până acum la spital, jumătate dintre ei fiind copii. Mulți sunt în stare gravă, iar autoritățile nu au detectat până acum sursa otrăvirii, dar se presupune că toți au băut apă din rețeaua orașului. Oficial, este folosit termenul de infecție intestinală.

Orașul Murom a intrat în atenția autorităților pe 9 aprilie, când s-au înregistrat primele 100 de cazuri. Oficial, toate internările au fost clasificate ca infecții intestinale acute, iar oamenii au ajuns la spital acuzând greață, febră, vărsături și diaree, potrivit Antena 3.

Municipalitatea a restricționat accesul la apă de la rețeaua comună, după ce probele de laborator au detectat norovirus de tip 2 în apă. Șeful districtului Moroma a declarat, însă, că infecția este contagioasă.

Situat la 300 kilometri de Moscova, Murom are o populație de peste 100.000 de locuitori.

VIDEO – Antena 3

