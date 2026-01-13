Prima pagină » Actualitate » Viața la -40 de grade Celsius. Cum trăiesc oamenii în cel mai geros oraș din lume

13 ian. 2026, 14:49, Actualitate
Viața la -40 de grade Celsius nu este deloc ușoară, mai ales în cazul celor care nu sunt obișnuiți cu temperaturile scăzute sau nu trăiesc în zone în care o astfel de vreme este frecventă. Iakuțk este considerat cel mai geros oraș din lume. Deși vremea geroasă a devenit o obișnuință pentru oameni, expunerea la frig, timp de 10 minute, fără a fi echipați corespunzător, pot provoca degerături serioase. Iată cum trăiesc oamenii aici și ce temperaturi negative se înregistrează de obicei.

Iakuțk este cel mai geros oraș la nivel de mapamond. Aici, în mod frecvent, se înregistrează -40 de grade Celsius în termometre. Totuși, există și zile în care valorile termice scad și mai mult, ajungând la -50 sau -60 de grade Celsius. Deși pentru localnici este deja o obișnuință, expunerea la temperaturi foarte scăzute, chiar și 10 minute, fără un echipament potrivit, poate să provoace degerături. De aceea, chiar și o simplă ieșire din casă, pentru câteva minute, necesită un strat gros de haine și încălțăminte adecvată.

Uneori, mobilitatea devine foarte dificilă. Autoturismele îngheață complet, la temperaturile negative extreme, iar stațiile destinate transportului în comun trebuie să fie încălzite. Iakuțk este un oraș din nord-estul Siberiei care a fost construit pe permafrost – zilnic, localnicii beneficiază de 4 ore pe lumină solară. Orășelul cu 372.800 de locuitori este, însă, viu – oamenii merg la muncă, la piață, la plimbare și la școală. Își urmează activitățile zilnice, se adaptează la condițiile existente și își continuă viața.

Cu un echipament corespunzător, localnicii fac față condițiilor severe. Metropola înghețată a fost luată la pas și de cei curajoși. Kiun B, o tânără cunoscută pe platforma YouTube, de exemplu, și-a împărtășit experiența. Aflată în Iakuțk, într-o zi în care temperatura s-a situat la -42 de grade Celsius, a explicat de ce este necesar să ai un strat gros de haine și cum încălțămintea joacă un rol important. Altfel, un echipament potrivit de iarnă, de calitate, nu este ieftin. Poate să coste și 700 de euro, scrie Express.co.uk.

În doar 10 minute de la expunere la temperaturile extreme, părul i-a înghețat, iar nasul a devenit alb, un semn incipient de degerătură. Tot aici, utilizarea telefonului mobil este rară. Expunerea dispozitivului la temperaturi foarte scăzute face ca bateria să se descarce rapid. În general, este folosit pentru urgențe. În plus, utilizarea telefonului mobil în exterior nu este tocmai ușoară, pentru că ar presupune scoaterea mănușilor. Ceea ce ar presupune, automat, ca mâinile să înghețe.

Kiun B a mai spus că sunt necesare mai multe calorii, pentru menținerea temperaturii corporale. De exemplu, consumă două mic-dejunuri. De altfel, alimentația nu conține multe produse, iar cele proaspete sunt deja un „lux”, pentru că permafrostul nu permite cultivarea lor.

Fructele și legumele sunt importate, iar prețurile sunt aproape duble față de cele percepute în Rusia centrală. Printre produsele consumate de tânără se numără carnea de vită la conservă și laptele. Pentru un coș de cumpărături săptămânal, un localnic poate plăti în jur de 130 de euro, fără legume sau carne proaspătă.

Sursă foto: colaj Gandul/Shutterstock

