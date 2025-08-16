Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a depus o coroană de flori la un cimitir din Alaska unde se află rămășițele unor piloți sovietici care au murit în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Liderul de la Kremlin a vizitat cimitirul imediat după summitul cu omologul său american, Donald Trump, care a avut loc la baza militară Elmendorf-Richardson, situată lângă capitala Anchorage.

11 militari sovietici sunt înmormântați în Alaska

Putin s-a oprit câteva momente în fața fiecărui mormânt, a îngenuncheat și a depus un buchet de trandafiri roșii. Apoi, președintele rus s-a îndreptat spre avionul său pentru a părăsi Alaska, după o ședere de patru ore pe teritoriul american.

11 militari, dintre care nouă piloți, și doi cetățeni sovietici care au murit între 1942 și 1945 în timp ce asigurau transportul aeronavelor furnizate de Statele Unite sunt înmormântați în cimitirul vizitat de Vladimir Putin.

La conferința de presă comună cu Donald Trump, Putin a subliniat că în America, și în Alaska în special, se conservă „o mare moștenire culturală rusă” – „Există multe biserici ortodoxe, peste 700 de puncte geografice care au origini rusești”.

Reuniune cu puține dezvăluiri

La conferința de presă comună, Donald Trump a vorbit despre o întâlnire „foarte productivă”, iar Vladimir Putin a descris reuniunea drept „constructivă”, dar niciunul nu a oferit detalii cu privire la ce anume s-a stabilit în privința Ucrainei sau a oricărui alt subiect dezbătut.

Președintele SUA a dat asigurări că mai sunt „foarte puține” puncte de rezolvat pentru a găsi o ieșire din războiul început în 2022.

„Nu am ajuns acolo, dar am făcut progrese. Nu există acord până nu există un acord”, a precizat Trump. El a mai anunțat că îi va suna imediat pe liderii țărilor NATO, precum și pe Volodimir Zelenski, spunând despre ucraineni: „În cele din urmă, depinde de ei (n.r. – să încheie războiul)”.

Totodată, Trump a sugerat că l-ar putea revedea pe președintele rus „foarte curând”, la care Vladimir Putin a profitat de ocazie pentru a-i răspunde în limba engleză pe un ton vesel: „Data viitoare, la Moscova’. „Este o propunere interesantă. Îmi imaginez că s-ar putea întâmpla”, a replicat liderul de la Casa Albă.

