Prima pagină » Actualitate » Vrei ca asigurarea RCA să aibă un preț mai mic? Singura condiție care trebuie să fie îndeplinită

Vrei ca asigurarea RCA să aibă un preț mai mic? Singura condiție care trebuie să fie îndeplinită

25 nov. 2025, 12:50, Actualitate
Vrei ca asigurarea RCA să aibă un preț mai mic? Singura condiție care trebuie să fie îndeplinită
Condiția pentru a plăti un tarif RCA mai mic / foto: Shutterstock

Te-ai gândit cum ai putea beneficia de un preț mai mic la asigurarea RCA? Există o condiție care trebuie să fie îndeplinită, pentru a achita un tarif avantajos. Reprezentanții Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) arată care este mecanismul prin intermediul căruia conducătorii auto au posibilitatea de a beneficia de un cost mai scăzut. Vezi mai jos.

Datele indică faptul că asigurarea RCA este mai scumpă în București și Ilfov, spre deosebire de tarifele percepute în alte județe din țară. Astfel de diferențe sunt generate în funcție de numărul mai mare de accidente și de costurile ridicate aferente reparațiilor.

„Este important de precizat ce nu este tariful de referință. Nu este un preț stabilit prin lege pentru asigurarea RCA și nu este obligatoriu pentru asigurători. Este o valoare calculată pe baza unor analize, folosită ca reper pentru protejarea asiguratului cu risc ridicat”, spune Sorin Mititelu, vicepreședintele ASF, potrivit Știrileprotv.ro.

Cum poate un șofer să apeleze la mecanismul de protecție pentru un RCA mai avantajos

Mecanismul este utilizat în cazul celor primesc oferte mult mai mari față de nivelul de referință. De pildă, în condițiile în care tariful comunicat de cel puțin 3 companii depășește tariful de referință stabilit pentru categoria lor, atunci conducătorii auto au dreptul să se adreseze către BAAR (Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România) cu scopul de a solicita o ofertă avantajoasă. Totuși, înainte de a apela la mecanismul de protecție, ar fi recomandat ca șoferii să verifice tarifele celor 10 companii care emit asigurări RCA pe teritoriul țării.

„Este necesar un mecanism de protecție pentru situațiile în care piața nu funcționează corespunzător. Dacă un asigurat primește cel puțin trei oferte peste nivelul de referință, BAAR are obligația să îi indice o companie care îl va prelua la un tarif recomandat, calculat pornind tot de la tariful de referință.

Este foarte posibil că poate sunt 2 sau 3 sau 5 care au oferte peste tariful de referință, și practic ai putea fi eligibil pentru acel mecanism al asiguratului cu risc ridicat, dar în fapt, să fie alți doi sau trei a căror ofertă să fie chiar sub tariful de referință sau cel recomandat. Deci, practic să ne asigurăm că într-adevăr în piață nu sunt prețuri mai mici, să le vedem pe toate”, a precizat Sorin Mititelu.

Suspendarea RCA și noua amendă din decembrie 2025

Altfel, există posibilitatea ca șoferii să își suspende asigurările RCA, însă în condițiile în care bifează un criteriu, așa cum arată legea care a intrat în vigoare pe 16 noiembrie 2025. Contractul RCA poate fi suspendat dacă vehiculul este imobilizat într-un spațiu privat (să nu se afle pe domeniul public).

De asemenea, vă reamintim că persoanele care nu respectă noile reguli pot fi sancționate cu amenzi de până la 2.000 de lei. De altfel, pot rămâne fără certificatul de înmatriculare. Amenzile se aplică din 13 decembrie 2025.

„Suspendarea efectelor contractului RCA are loc cu începere de la data primirii de către asigurătorul RCA a solicitării de suspendare (…), dar nu mai devreme de data suspendării, în condițiile legislației în vigoare, a înmatriculării vehiculului și numai până la data încetării suspendării înmatriculării sau a dreptului de circulație al vehiculului”, precizează legea.

Autorul recomandă:

Noi scumpiri la polițele RCA. Șoferii din București și Ilfov ar putea plăti și cu 1.000 de lei mai mult

Amendă de peste 4.000 de lei pentru șoferii care nu își echipează autoturismele de iarnă. Unde se vor desfășura controale în trafic

Cum se pregătește corect mașina pentru sezonul rece. SFATURILE mecanicilor auto pentru șoferi

Impozit auto 2026: Cât vei plăti în funcție de mașina pe care o deții

Cel mai controversat semn de circulație din România. În ce oraș se găsește și ce sunt obligați să facă șoferii

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)

Citește și

JUSTIȚIE Consiliul Superior al Magistraturii își alege o nouă conducere, în toiul tensiunilor, privind pensia magistraților
17:33
Consiliul Superior al Magistraturii își alege o nouă conducere, în toiul tensiunilor, privind pensia magistraților
ACTUALITATE Un șofer desăvârșit a condus 30 de ani fără permis. A fost prins la un control de rutină. Pentru că nu i-a putut fi luat actul, i s-a confiscat mașina
17:03
Un șofer desăvârșit a condus 30 de ani fără permis. A fost prins la un control de rutină. Pentru că nu i-a putut fi luat actul, i s-a confiscat mașina
TEHNOLOGIE Președintele Nicușor Dan recunoaște că este consiliat de Inteligența Artificială: „Este un instrument care ne poate ajuta foarte mult viaţa”
16:43
Președintele Nicușor Dan recunoaște că este consiliat de Inteligența Artificială: „Este un instrument care ne poate ajuta foarte mult viaţa”
INEDIT Traian Băsescu ironizează Armata Română: „Drona a fost doborâtă cu plopul, în judeţul Vaslui. Mai eficient decât toate mașinile de luptă antiaeriene”
15:30
Traian Băsescu ironizează Armata Română: „Drona a fost doborâtă cu plopul, în judeţul Vaslui. Mai eficient decât toate mașinile de luptă antiaeriene”
ECONOMIE Ministrul Energiei, Bogdan Ivan anunță interes pentru activele Lukoil: „Trei companii negociază achiziția”
15:09
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan anunță interes pentru activele Lukoil: „Trei companii negociază achiziția”
Mediafax
Prognoza ANM. Cum va fi vremea până la Crăciun
Digi24
Spionii lui Putin susțin că Londra va distruge planul de pace al lui Trump cu dovezi că acesta a colaborat cu FSB sau KGB
Cancan.ro
DRAMA neștiută a Gabrielei Popi, doctorița găsită moartă în Dunăre. Un pacient rupe tăcerea!
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Ce a făcut o femeie căreia nu i s-a acordat prioritatea pe trecerea de pietoni. Promptitudinea răspunsului a uimit pe toată lumea
Mediafax
ROALERT emis în premieră pentru județul Vrancea și Bacău. Drone ruse au intrat în România pentru prima dată pe timp de zi. MApN: Piloții au autorizare „de a angaja ținta aeriană” UPDATE: O dronă rusească a căzut peste o casă în Republica Moldova
Click
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
Digi24
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale Rusiei
Cancan.ro
Theo Rose a anunțat despărțirea cu ochii în lacrimi! Totul s-a terminat
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de când a dispărut de la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
Descopera.ro
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit unde se află „busola” porumbeilor
EXTERNE Frica de atacuri în perioada Sărbătorilor i-a făcut pe germani să majoreze cu 44% sumele alocate pentru securitatea Târgurilor de Crăciun
17:25
Frica de atacuri în perioada Sărbătorilor i-a făcut pe germani să majoreze cu 44% sumele alocate pentru securitatea Târgurilor de Crăciun
SPORT Șeful FIFA se folosește de banii saudiților pentru a dezvolta fotbalul în țările sărace. A fost anunțat un program pentru oferit împrumuturi
17:25
Șeful FIFA se folosește de banii saudiților pentru a dezvolta fotbalul în țările sărace. A fost anunțat un program pentru oferit împrumuturi
VIDEO Cristoiu, scenariu-sumbru despre frontul ucrainean: „Se pregătește o diversiune sângeroasă pentru oprirea planului de pace al lui Trump”
17:01
Cristoiu, scenariu-sumbru despre frontul ucrainean: „Se pregătește o diversiune sângeroasă pentru oprirea planului de pace al lui Trump”
SPORT Derby-ul FCSB – Rapid se JOACĂ pe 21 decembrie! O zi mai târziu, Craiova are ultimul meci al anului 2025
17:01
Derby-ul FCSB – Rapid se JOACĂ pe 21 decembrie! O zi mai târziu, Craiova are ultimul meci al anului 2025