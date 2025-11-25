Vrei ca asigurarea RCA să aibă un preț mai mic? Singura condiție care trebuie să fie îndeplinită

Te-ai gândit cum ai putea beneficia de un preț mai mic la asigurarea RCA? Există o condiție care trebuie să fie îndeplinită, pentru a achita un tarif avantajos. Reprezentanții Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) arată care este mecanismul prin intermediul căruia conducătorii auto au posibilitatea de a beneficia de un cost mai scăzut. Vezi mai jos.

Datele indică faptul că asigurarea RCA este mai scumpă în București și Ilfov, spre deosebire de tarifele percepute în alte județe din țară. Astfel de diferențe sunt generate în funcție de numărul mai mare de accidente și de costurile ridicate aferente reparațiilor.

„Este important de precizat ce nu este tariful de referință. Nu este un preț stabilit prin lege pentru asigurarea RCA și nu este obligatoriu pentru asigurători. Este o valoare calculată pe baza unor analize, folosită ca reper pentru protejarea asiguratului cu risc ridicat”, spune Sorin Mititelu, vicepreședintele ASF, potrivit Știrileprotv.ro.

Cum poate un șofer să apeleze la mecanismul de protecție pentru un RCA mai avantajos

Mecanismul este utilizat în cazul celor primesc oferte mult mai mari față de nivelul de referință. De pildă, în condițiile în care tariful comunicat de cel puțin 3 companii depășește tariful de referință stabilit pentru categoria lor, atunci conducătorii auto au dreptul să se adreseze către BAAR (Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România) cu scopul de a solicita o ofertă avantajoasă. Totuși, înainte de a apela la mecanismul de protecție, ar fi recomandat ca șoferii să verifice tarifele celor 10 companii care emit asigurări RCA pe teritoriul țării.

„Este necesar un mecanism de protecție pentru situațiile în care piața nu funcționează corespunzător. Dacă un asigurat primește cel puțin trei oferte peste nivelul de referință, BAAR are obligația să îi indice o companie care îl va prelua la un tarif recomandat, calculat pornind tot de la tariful de referință.

Este foarte posibil că poate sunt 2 sau 3 sau 5 care au oferte peste tariful de referință, și practic ai putea fi eligibil pentru acel mecanism al asiguratului cu risc ridicat, dar în fapt, să fie alți doi sau trei a căror ofertă să fie chiar sub tariful de referință sau cel recomandat. Deci, practic să ne asigurăm că într-adevăr în piață nu sunt prețuri mai mici, să le vedem pe toate”, a precizat Sorin Mititelu.

Suspendarea RCA și noua amendă din decembrie 2025

Altfel, există posibilitatea ca șoferii să își suspende asigurările RCA, însă în condițiile în care bifează un criteriu, așa cum arată legea care a intrat în vigoare pe 16 noiembrie 2025. Contractul RCA poate fi suspendat dacă vehiculul este imobilizat într-un spațiu privat (să nu se afle pe domeniul public).

De asemenea, vă reamintim că persoanele care nu respectă noile reguli pot fi sancționate cu amenzi de până la 2.000 de lei. De altfel, pot rămâne fără certificatul de înmatriculare. Amenzile se aplică din 13 decembrie 2025.

„Suspendarea efectelor contractului RCA are loc cu începere de la data primirii de către asigurătorul RCA a solicitării de suspendare (…), dar nu mai devreme de data suspendării, în condițiile legislației în vigoare, a înmatriculării vehiculului și numai până la data încetării suspendării înmatriculării sau a dreptului de circulație al vehiculului”, precizează legea.

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)