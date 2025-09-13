Prima pagină » Actualitate » Weekend cu avertizări de la ANM. Cum va fi vremea în Capitală

13 sept. 2025, 14:16, Actualitate
Vom avea un sfârșit de săptămână cu avertizări din partea ANM. Meteorologii au emis o atenționare cod galben de vânt pentru județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, Suceava și Neamț, precum și pentru vestul Carpaților Meridionali. În aceste zone vor fi rafale de până la 100 km/h la altitudini mari.

Atenționarea este valabilă începând cu seara zilei de sâmbătă, 13 septembrie.

Vremea în București în weekend-ul 13-14 septembrie 2025

Meteorologii au emis un cod galben de vânt valabil începând din această seară, pentru județul Caraș-Severin și jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, unde rafalele vor ajunge la 50–60 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m vor atinge 80–90 km/h. Pe parcursul zilei de duminică, avertizarea se extinde și pentru județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, zona joasă a județelor Suceava și Neamț, precum și vestul Carpaților Meridionali.

În aceste zone, vântul va avea intensificări de 50–70 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor ajunge la 90–100 km/h.

Pentru Capitală, meteorologii anunță cer variabil și vânt slab sâmbătă noaptea, cu temperaturi minime de 13–15 grade, iar duminică vreme normală termic, cu vânt moderat și rafale de 35–40 km/h. Temperaturile maxime vor fi de 25–27 grade.

