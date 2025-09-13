Weekend cu avertizări de la ANM. Cum va fi vremea în Capitală

Vom avea un sfârșit de săptămână cu avertizări din partea ANM. Meteorologii au emis o atenționare cod galben de vânt pentru județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, Suceava și Neamț, precum și pentru vestul Carpaților Meridionali. În aceste zone vor fi rafale de până la 100 km/h la altitudini mari.

Atenționarea este valabilă începând cu seara zilei de sâmbătă, 13 septembrie.

Vremea în București în weekend-ul 13-14 septembrie 2025

Meteorologii au emis un cod galben de vânt valabil începând din această seară, pentru județul Caraș-Severin și jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, unde rafalele vor ajunge la 50–60 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m vor atinge 80–90 km/h. Pe parcursul zilei de duminică, avertizarea se extinde și pentru județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, zona joasă a județelor Suceava și Neamț, precum și vestul Carpaților Meridionali.

În aceste zone, vântul va avea intensificări de 50–70 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor ajunge la 90–100 km/h.

Pentru Capitală, meteorologii anunță cer variabil și vânt slab sâmbătă noaptea, cu temperaturi minime de 13–15 grade, iar duminică vreme normală termic, cu vânt moderat și rafale de 35–40 km/h. Temperaturile maxime vor fi de 25–27 grade.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza pentru 12-21 septembrie 2025. Când se răcește vremea în România

Vremea se înrăutățește din cauza unui vortex: Zonele din România în care vor fi averse torențiale cu descărcări electrice

Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza meteo. Cât mai țin ploile în București

Meteorologii Accuweather anunță când încep ploile de toamnă în România. Prognoza meteo atipică pentru septembrie, octombrie și noiembrie 2025

Vin ninsorile mai repede decât ne așteptam! Pe ce dată ninge în București, potrivit meteorologilor Accuweather