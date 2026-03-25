Ion Cristoiu: E limpede: Coaliția de guvernare nu mai poate funcționa cu Ilie Bolojan premier!

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a precizat faptul că ”e limpede, coaliția de guvernare nu mai poate funcționa cu Ilie Bolojan premier”.

„Un titlu inspirat din Gândul sună cam așa, în încercarea de a caracteriza situația din coaliția de guvernare. Citez: «PSD e nemulțumit de PNL. USR e nemulțumit de PSD. UDMR este nemulțumit de toată lumea». Acest titlu vrea să sugereze că în coaliția de guvernare e un veritabil balamuc. Aș mai adăuga, pentru a întări această imagine de învălmășeală, și alte fapte, precum PNL face cu ochiul AUR, PSD declară că nu va face niciodată guvernare cu AUR. Toată lumea amenință cu alegeri anticipate.

E o imagine asemănătoare cu cea din Orientul Mijlociu, unde toată lumea bombardează pe toată lumea. America și Israelul pe Iran, Iranul pe Israel și celelalte țări din jur. Israelul intră în Liban și vrea să ocupe o parte din această țară. Deși Libanul este o țară independentă, suverană, membră ONU. Totuși, ca și în cazul situației din Orientul Mijlociu, în cazul coaliției de guvernare se conturează un adevăr. Și anume, asistăm la o ofensivă de proporții a Partidului Social Democrat împotriva lui Ilie Bolojan, nu împotriva PNL”, a spus Ion Cristoiu.

„Tot ce face PNL la ora actuală amplifică această criză”

„Am mai spus că este o situație asemănătoare cele din 1998, când partidul democrat, membru al coaliției de guvernare, a ieșit de la guvernare în februarie, a provocat o criză în politică, pentru ca, la vremea respectivă, coaliția să renunțe la Victor Ciorbea ca premier. Un timp, PNȚCD-ul s-a cramponat, a spus că nici nu discută, până la urmă a renunțat și a fost pus Radu Vasile. Niciun partid nu poate să intre în opoziție de dragul unui om.

Cazul, în acest moment, e limpede că chiar după aparenta rezolvare a crizei de la buget, nemulțumirea PSD față de Ilie Bolojan ia amploare. Chiar astăzi, PSD, membru al coaliției de guvernare, partid care dă cam 45% din parlamentarii necesari supraviețuirii politice acestei coaliții, a dat un comunicat foarte dur, comunicat care solicită guvernului să dispună și reducerea accizelor la carburanți. Critică guvernul pentru că a intervenit prea târziu în legătură cu criza carburanților.

În alte vremuri, s-ar fi întrunit coaliția. În cadrul ei, cu ușile închise, PSD ar fi propus și reducerea accizelor. Ilie Bolojan, care ar fi trebuit să fie premierul unui guvern de coaliție, ar fi ținut cont sau ar fi negociat. În cazul de față, avem de-a face cu o comunicare publică din partea PSD. Deci, ședința de coaliție n-a avut loc. De fapt, coaliția nici nu mai există. Este limpede că nu se mai poate continua. Că, deja, coaliția intră în fază de agonie, vor veni și alte provocări ale vieții și acest guvern nu poate să funcționeze.

Tot ce face PNL la ora actuală amplifică această criză. Este limpede că soluția este înlocuirea lui Bolojan cu un alt lider PNL, în funcția de premier, mult mai flexibil, mult mai înclinat să-și asume rolul de premier de coaliție. Actuala coaliție nu mai funcționează cu Ilie Bolojan premier. Este un adevărat dureros pentru Ilie Bolojan”, a conchis publicistul.

