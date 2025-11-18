Într-o ediție transmisă live din studioul Gândul a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Robert Turcescu a criticat modul în care purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, minimalizează contextul numirii sale ca membru în Consiliul de Administrație al Radioului public.

În opinia lui Robert Turcescu, fosta jurnalistă falsifică definiția sinecurii astfel încât să elimine orice suspiciune de favoritism în cazul său. Așa cum a scris Gândul, Ioana Dogioiu a fost numită în această funcție printr-o excepție pe legea constituționalității.

“Vreau să îi atrag atenția doamnei purtător de cuvânt că sinecură vine de la sinecura, adică fără grijă în latină. Dacă deschidem orice dicționar, sinecură implică o slujbă bine plătită, dar care include muncă minimă sau deloc. Este exact ce se întâmplă cu cei care se duc în consiliile de administrație, unde pentru o ședință pe lună, maximum două unde se bea o cafea, se discută una alta, se primesc 5000 lei. Este o muncă puțină în care primești niște bănuți și ești liniștit. Deci este exact definiția sinecurii ce se întâmplă cu doamna Dogioiu“, a argumentat Turcescu.

Dominic Fritz a dat peste cap planurile lui Bolojan

Ioana Ene Dogioiu a fost propusă de Ilie Bolojan ca reprezentant al Guvernului în CA al SRR pe o excepție la legea privind incompatibilitățile în funcții publice. Odiseea ajungerii lui Dogioiu – purtător de cuvânt al Guvernului Bolojan, cu rang de secretar de stat – în Consiliul de Administrație al Radioului public este foarte interesantă (detalii AICI). Potrivit unor surse politice, planul inițial al lui Ilie Bolojan – cu Dogioiu și subalternul său Liviu Popescu – a fost dat peste cap de ideile și deciziile lui Dominic Fritz, președintele USR.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Interviu în exclusivitate pentru Gândul. Ioana Ene Dogioiu explică sinecura pe care a primit-o: „Sunt pe deplin calificată”

Cristoiu nu o iartă pe Ioana Ene Dogioiu pentru SINECURA de la Radio: Mă înnebunise “colonăleasa” cu intransigența/Când ești Robespierre, nu te duci