Ion Cristoiu: „Misiunea lui Bolojan este să distrugă tot”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a explicat faptul că s-a produs o ruptură în coaliția de guvernare. S-au format două aripi complet diferite, care trag în direcții opuse. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „A apărut marea fisură ideologică dintre grupări”

Cristoiu a arătat cum s-a format o ruptură în interiorul actualei coaliții. El descrie două tabere opuse și susține că partidele nu au vorbit în campanie despre măsurile de austeritate care sunt acum luate în discuție.

„Și a apărut marea fisură ideologică dintre grupări. Am, pe de-o parte, PSD, mă rog, cu UDMR, așa, și, pe de altă parte, forța USR, adică jumătate din PNL care este userist, Ciucu și cu Bolojan și USR-ul. Aceste două aripi sunt net diferite. Eu am spus că trebuie să se întâlnească coaliția și să negocieze protocolul. În protocol nu e trecut nimic cu austeritatea. În plus, este cea mai mare escrocherie electorală, deoarece nici PNL, nici USR, nici PSD nu au participat la alegeri cu tema austerității. Adică nu era normal ca PNL-ul lui Bolojan să zică: Doamne, uite, noi avem un deficit, trebuie să facem…”, crede publicistul.

„Misiunea lui e să distrugă tot”

Invitatul a vorbit și despre efectul măsurilor anunțate asupra primarilor și asupra bazelor electorale ale partidelor. El spune că măsurile ar lovi direct în PSD.

„Este una dintre marile campanii duse împotriva primarilor. Toate măsurile astea… Dacă aceste măsuri se transpun în practică, baza electorală a PSD s-a dus. Bolojan e o dronă. Ai văzut vreodată o dronă? E teleghidat. Drona este, după părerea mea… misiunea lui, o să spun un lucru grav, este să distrugă tot.”, susține Cristoiu.

