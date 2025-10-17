Ion Cristoiu: „Orice jurnalist apelează la un clișeu atunci când nu este pregătit”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre lipsa de curaj a presei actuale și despre modul în care instituțiile statului reacționează la probleme majore. El spune că mulți ziariști nu mai pun întrebări incomode, fie pentru că sunt plătiți, fie pentru că se autocenzurează. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Au în cap niște linii roșii pe care le aveam noi pe vremea lui Ceaușescu”

Cristoiu a spus că jurnalismul românesc suferă din pricina conformismului. Mulți reporteri evită subiecte sensibile din teama de a nu deranja autoritățile sau partenerii politici.

„Sunt două motive. Unul ăla e banal, că sunt plătiți. Al doilea este că ei, în democrație, au în cap niște linii roșii pe care le aveam noi pe vremea lui Ceaușescu. Adică anumite teme nu pot să treacă, n-au curaj ei. Eu în comunism, pe vremea lui Ceaușescu, eram foarte îndrăzneț. Dar nu mă pune pe mine că n-aș fi avut curaj să spun că Ceaușescu guvernează… Nu trebuia să-mi spună nimeni. Erau o linie roșie. Și mai e un motiv. Nu pot să facă pentru că se apelează la clișeu.”, spune invitatul.

SRI-ul ar trebui anchetat pentru ce s-a întâmplat din 2019

Cristoiu a vorbit și despre recentele acuzații de „dezinformare rusească”. Autoritățile dau vina pe alții pentru propriile eșecuri.

„Toate acestea au un răspuns. Potrivit acestei hârtii. Și potrivit declarațiilor, inclusiv ale nevolnicului… Deci, rușii nu au acționat înaintea primului tur. Au acționat din 2019. Întrebarea este: unde era SRI-ul? Băi, oameni buni, nu era normal să se facă o anchetă la SRI, urmare acestui eșec? Procurorul General al României, ăsta Rică, fante de Obor, împreună cu nevolnicul și cu presa lui, duc o campanie în care fac de rahat SRI-ul, da? SRI-ul nu răspunde.”, afirmă publicistul.

