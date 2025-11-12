Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Liviu Dragnea: „Cei care sunt vinovați de anularea alegerilor din 2024 vor plăti. Acele FAPTE nu se prescriu”

Liviu Dragnea: „Cei care sunt vinovați de anularea alegerilor din 2024 vor plăti. Acele FAPTE nu se prescriu”

Alexandra Anton Marinescu
12 nov. 2025, 11:23, Marius Tucă Show
Liviu Dragnea: „Cei care sunt vinovați de anularea alegerilor din 2024 vor plăti. Acele fapte nu se prescriu”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Liviu Dragnea a vorbit despre lipsa de transparență a autorităților în privința ajutorului oferit Ucrainei. El a afirmat că statul român ascunde date esențiale despre sumele și armele trimise peste graniță. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Liviu Dragnea: „România a rămas singura țară din lume care refuză să spună câți bani a dat Ucrainei”

Liviu Dragnea a început discuția acuzând autoritățile statului că refuză să facă publice informațiile legate de ajutorul financiar și militar acordat Ucrainei.

„Suntem în situația în care, până acum, România a rămas singura țară din lume care refuză să spună câți bani din banii contribuabililor au dat și dau Ucrainei. Cât armament, de care, care sunt instituțiile care au probat aceste donații? Da, adică sigur că întrebările astea sunt incomode. Dar dacă cineva crede, indiferent că e în deal la Cotroceni, că e în Palatul Victoria, dacă cineva crede că astea rămân fără răspunsuri, înseamnă că e foarte prost sau, mă rog, sunt foarte proști. Dar este problema lor. Astea sunt răspunsuri care trebuie date și îți garantez că toți vor plăti cu vârf și îndesat. Asta nu va rămâne așa. Ei se mint unul pe altul, se încurajează unul pe altul.”, afirmă politicianul.

Vinovații vor răspunde pentru lovitura de stat

Despre adevărul care a stat în spatele anulării alegerilor din 2024, Liviu Dragnea este convins că se va afla, mai devreme sau mai târziu.

„Categoric. Știi unde greșesc unii dintre ei? Unii nu, că unii sunt speriați. Faptele de acolo nu se prescriu. Nu există așa ceva. Și nu tipul ăla de plângere penală care a fost făcută trebuia să fie făcută. O să fie o altă plângere penală, care o să fie făcută mult mai simplu, dar imposibil de trecut peste ea. N-au cum, adică totuși sunt niște lovituri brutale împotriva democrației, statului de drept și a drepturilor fundamentale ale românilor.”, spune Dragnea.

