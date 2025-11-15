Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Liviu Dragnea: „În condițiile în care nu avem o confruntare cu RUSIA, n-ai cum să zici că ducem un război hibrid de 10 ani”

Liviu Dragnea: „În condițiile în care nu avem o confruntare cu RUSIA, n-ai cum să zici că ducem un război hibrid de 10 ani”

Alexandra Anton Marinescu
15 nov. 2025, 11:00, Marius Tucă Show
Liviu Dragnea: „În condițiile în care nu avem o confruntare cu Rusia, n-ai cum să zici că ducem un război hibrid de 10 ani”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Liviu Dragnea a comentat afirmațiile cu privire la existența unui război hibrid în România. Fostul lider PSD a spus că termenul este greșit folosit, explicând că un război hibrid presupune, prin definiție, și o componentă militară. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Liviu Dragnea: „Un război hibrid trebuie să aibă cel puțin două componente, dintre care una este componenta militară”

Discuția a început de la vizita lui Mark Rutte în România, după anunțul retragerii trupelor americane din țara noastră.

Marius Tucă: „Cum s-a auzit că nu o să mai aibă loc întâlnirea? Mai, au dispărut dronele, a dispărut războiul hibrid. Știi că Rutte a fost aici și a fost întrebat de războiul hibrid. Ai văzut ce a zis? Băi, care război hibrid?”

Liviu Dragnea: „Eu am o impresie foarte proastă despre acel individ care și-a bătut joc de români în ultimul hal. Dar, mă rog, slugile îi primesc pe stăpâni tot timpul, cum să spun, cu covorul roșu. Ăla nu putea să facă o asemenea greșeală, că dacă un reporter mai curajos, dar nu de aici, din altă parte, i-ar fi spus: băi, ai făcut o declarație. Prin definiția din dicționare, nu numai în România, un război hibrid trebuie să aibă cel puțin două componente, dintre care una este componenta militară.”, afirmă Dragnea.

„Poate să fie război hibrid în căpșor”

Fostul lider PSD a explicat apoi de ce afirmația lui Nicușor Dan cu privire la războiul hibrid este absurdă și contrazice orice definiție oficială a termenului.

„Adică nu poți să zici, domnule, eu nu am o confruntare militară cu vecinul. Am doar război hibrid. Nu există așa ceva. Poți să-i spui altceva: atacuri cibernetice, încercare de manipulare. Război hibrid, da, este în Ucraina. Acolo au și confruntare militară. Dar tu, când nu ai un război, când nu ai o confruntare militară cu rușii, cum spui tu că de 10 ani în România avem un război hibrid? Unde? La tine în cap, poate. Poate să fie război hibrid în căpșor. Vor să facă în România mai rău decât capul de pod. Următorul teatru de operație.”, spune invitatul.

CITEȘTE ȘI:

Dan Dungaciu: „Noi cerșim bunăvoința președintelui AMERICAN prin achiziții militare”

Dan Dungaciu: „Nu mai este niciun discurs în PARLAMENT care să explice ce se întâmplă în țara asta”

Victor Ponta: „Alegerile s-au anulat în decembrie pentru că urma să câștige GEORGESCU”

Victor Ponta: „Cea mai bună apărare împotriva rușilor este să avem o ECONOMIE puternică”

Adrian Severin: „Și eu am făcut rapoarte cu situația din UCRAINA înainte de război. Toți am remarcat problemele pe care le are țara”

Citește și

ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Nu a fost nevoie să faci un desen românilor ca să înțeleagă faptul că Rusia reprezintă o AMENINȚARE”
11:00
Dan Dungaciu: „Nu a fost nevoie să faci un desen românilor ca să înțeleagă faptul că Rusia reprezintă o AMENINȚARE”
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Nicușor Dan ne anunță că Ucraina trebuie să câștige războiul, în timp ce Trump ne spune că doar un MIRACOL se mai poate întâmpla
10:00
Valentin Stan: Nicușor Dan ne anunță că Ucraina trebuie să câștige războiul, în timp ce Trump ne spune că doar un MIRACOL se mai poate întâmpla
ACTUALITATE Stan: Franța și Anglia nu dau bani Ucrainei prin programul PURL. Ucraina are nevoie disperată de bani
09:00
Stan: Franța și Anglia nu dau bani Ucrainei prin programul PURL. Ucraina are nevoie disperată de bani
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „ILIE BOLOJAN trebuia chemat la DNA. Procurorii, suspectează și nevestele”
13:44
Ion Cristoiu: „ILIE BOLOJAN trebuia chemat la DNA. Procurorii, suspectează și nevestele”
ACTUALITATE Ion ⁠CRISTOIU: „Fănel Bogos a vrut să pună la bătaie 1,5 milioane pentru MITĂ”
13:37
Ion ⁠CRISTOIU: „Fănel Bogos a vrut să pună la bătaie 1,5 milioane pentru MITĂ”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Războiul din UCRAINA nu mai este despre ucraineni, ci proiectul de putere al liderilor europeni”
13:00
Dan Dungaciu: „Războiul din UCRAINA nu mai este despre ucraineni, ci proiectul de putere al liderilor europeni”
Mediafax
Postul Crăciunului a început pentru credincioșii ortococși. Zilele cu dezlegare la pește din următoarea perioadă
Digi24
Medic ATI, despre cazul fetiței moarte la dentist: Avea risc anestezic ridicat. Mai trebuie să lucrăm la pregătirea personalului
Cancan.ro
A venit prima decizie în cazul fetiței de 2 ani, care s-a stins la stomatolog. Filmul morții Sarei
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Adevarul
Cum era Ceaușescu să provoace un război cu URSS. Istoria secretă a unor planuri de invazie
Mediafax
Ce mâncăm în Postul Crăciunului pentru a fi sănătoși
Click
Mariana Moculescu, revoltă maximă! Nu a fost lăsată să intre la priveghi! Mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii”
Digi24
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk
Cancan.ro
Ce a apărut la căpătâiul lui Horia Moculescu? Momentul în care s-au emoționat toți 🥺
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Descopera.ro
Fuziune imposibilă detectată în Univers!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Premieră în astronomie: Forma unică a unei explozii stelare, dezvăluită cu Telescopul Foarte Mare de la ESO
VIDEO Ion Cristoiu: Nicușor Dan ar trebui să exemplifice Războiul hibrid dus de Rusia împotriva României prin protestele USR-iste împotriva ÎCCJ
11:22
Ion Cristoiu: Nicușor Dan ar trebui să exemplifice Războiul hibrid dus de Rusia împotriva României prin protestele USR-iste împotriva ÎCCJ
FINANCIAR Criza Lukoil, analizată de experți: Risc de haos la pompă și prețuri mai mari cu 20%
10:55
Criza Lukoil, analizată de experți: Risc de haos la pompă și prețuri mai mari cu 20%
Gândul de Vreme Inversiunea termică, fenomenul care cuprinde România. Prognoza meteorologilor ANM pentru următoarele zile, în exclusivitate pentru Gândul
10:46
Inversiunea termică, fenomenul care cuprinde România. Prognoza meteorologilor ANM pentru următoarele zile, în exclusivitate pentru Gândul
FINANCIAR Șeful Consiliului Concurenței, mesaj pentru șoferi, în contextul valului de scumpiri la pompă: „În foarte scurtă perioadă prețurile își vor reveni”
10:28
Șeful Consiliului Concurenței, mesaj pentru șoferi, în contextul valului de scumpiri la pompă: „În foarte scurtă perioadă prețurile își vor reveni”
METEO Cod galben de ceață în 30 de județe din România. Zonele în care vizibilitatea este redusă sub 200 de metri
10:20
Cod galben de ceață în 30 de județe din România. Zonele în care vizibilitatea este redusă sub 200 de metri