Liviu Dragnea: „În condițiile în care nu avem o confruntare cu Rusia, n-ai cum să zici că ducem un război hibrid de 10 ani”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Liviu Dragnea a comentat afirmațiile cu privire la existența unui război hibrid în România. Fostul lider PSD a spus că termenul este greșit folosit, explicând că un război hibrid presupune, prin definiție, și o componentă militară. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Liviu Dragnea: „Un război hibrid trebuie să aibă cel puțin două componente, dintre care una este componenta militară”

Discuția a început de la vizita lui Mark Rutte în România, după anunțul retragerii trupelor americane din țara noastră.

Marius Tucă: „Cum s-a auzit că nu o să mai aibă loc întâlnirea? Mai, au dispărut dronele, a dispărut războiul hibrid. Știi că Rutte a fost aici și a fost întrebat de războiul hibrid. Ai văzut ce a zis? Băi, care război hibrid?” Liviu Dragnea: „Eu am o impresie foarte proastă despre acel individ care și-a bătut joc de români în ultimul hal. Dar, mă rog, slugile îi primesc pe stăpâni tot timpul, cum să spun, cu covorul roșu. Ăla nu putea să facă o asemenea greșeală, că dacă un reporter mai curajos, dar nu de aici, din altă parte, i-ar fi spus: băi, ai făcut o declarație. Prin definiția din dicționare, nu numai în România, un război hibrid trebuie să aibă cel puțin două componente, dintre care una este componenta militară.”, afirmă Dragnea.

„Poate să fie război hibrid în căpșor”

Fostul lider PSD a explicat apoi de ce afirmația lui Nicușor Dan cu privire la războiul hibrid este absurdă și contrazice orice definiție oficială a termenului.

„Adică nu poți să zici, domnule, eu nu am o confruntare militară cu vecinul. Am doar război hibrid. Nu există așa ceva. Poți să-i spui altceva: atacuri cibernetice, încercare de manipulare. Război hibrid, da, este în Ucraina. Acolo au și confruntare militară. Dar tu, când nu ai un război, când nu ai o confruntare militară cu rușii, cum spui tu că de 10 ani în România avem un război hibrid? Unde? La tine în cap, poate. Poate să fie război hibrid în căpșor. Vor să facă în România mai rău decât capul de pod. Următorul teatru de operație.”, spune invitatul.

CITEȘTE ȘI:

Dan Dungaciu: „Noi cerșim bunăvoința președintelui AMERICAN prin achiziții militare”

Dan Dungaciu: „Nu mai este niciun discurs în PARLAMENT care să explice ce se întâmplă în țara asta”

Victor Ponta: „Alegerile s-au anulat în decembrie pentru că urma să câștige GEORGESCU”

Victor Ponta: „Cea mai bună apărare împotriva rușilor este să avem o ECONOMIE puternică”

Adrian Severin: „Și eu am făcut rapoarte cu situația din UCRAINA înainte de război. Toți am remarcat problemele pe care le are țara”