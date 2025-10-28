Valentin Stan: Americanii anunțau că Putin nu ataca intenționat victimele civile. Își lăsa deschisă posibilitatea de a se așeza la masa negocierilor

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a continuat analiza despre propaganda de război, amintind articole și declarații din presa și administrația americană din 2022. El a subliniat că, la începutul conflictului din Ucraina, chiar oficialii SUA puneau sub semnul întrebării anumite narațiuni despre acțiunile Rusiei. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Băieții lui Biden știau încă din 2022

Stan a citat un articol din revista Newsweek, apărut în martie 2022, unde un analist militar american avertiza că imaginea despre Rusia prezentată publicului este superficială. El spune că americanii înșiși puneau la îndoială discursul oficial despre bombardamentele fără discernământ ale rușilor.

Dragă Marius, prin 2022, când a început războiul, și încă domnul Biden nu a apucat să-i strângă pe ăștia de americanii lui, uite ce apărea. Pentru că, vezi, ei știau că o să vină un Rutte în 2025. Și au încercat să-l ajute pe prost, dar degeaba. Suntem în martie. Începuse războiul. Și fii atent ce zice. Trebuie să înțelegem comportamentul real al Rusiei. Spune un ofițer în retrage al Forțelor Aeriene, un avocat prin instruire, care a fost implicat în aprobarea țintelor pentru luptele americane în Irak și Afganistan. Dacă ne convingem doar că Rusia bombardează fără discriminare, sau că nu reușește să provoace mai mult rău pentru că personalul său nu se ridică la înălțimea sarcinii, sau pentru că este ineptă din punct de vedere tehnic, atunci nu vedem adevăratul conflict.

Valentin Stan: Kirby nu putea confirma că rușii atacau civilii

Profesorul a citat declarațiile lui Kirby, purtător de cuvânt al Pentagonului în 2022, care spunea atunci că nu există probe privind atacuri deliberate asupra civililor.

Kirby era cumva omul lui Trump sau al lui Biden? Și hai să vedem noi la începutul războiului, până le-a închis mufa Biden, ce spunea Kirby. 7 martie 2022. Ia uite, da. Vei merge pe ținte militare și guvernamentale într-un oraș mare, precum Kiev sau Harkov. Eu nu fac scuze pentru modul în care țintește domnul Putin aici. Nu putem dovedi într-o anumită zi cât de mult este fără discernământ și cât de mult este intenționat. Concluzia este că mai mulți oameni sunt răniți, se fac mai multe daune. Mai mulți oameni sunt nevoiți să fugă acum din țara lor. Ce spune Kirby? Că nu poate confirma sub nici o formă că ce? Că rușii atacă țintele civile. El încă era purtător de cuvânt la Pentagon. După aceea a trecut la Consiliul Național de Securitate, la Biden direct.

