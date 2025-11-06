Valentin Stan: Declarațiile lui Naumescu la adresa lui Trump sunt mai jignitoare decât cele făcute de Gheorghiu

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a discutat despre consilierul prezidențial Valentin Naumescu. Analistul a scos în evidență declarațiile contradictorii ale acestuia la adresa președintelui american Donald Trump. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ungaria, o țară importantă a Uniunii Europene

Valentin Stan a criticat declarațiile lui Valentin Naumescu, pe care le consideră lipsite de respect față de realitatea geopolitică a Europei.

Dacă eu am să-ți dau ție acum o roșie sfeclită, să știi că nu este un altoi între roșie și sfeclă. E o roșie stricată. Dar nu te supăra dacă tu o iei, se cheamă că… Băi, dar când dădeai cu expertiza la Naumescu, pe asta o știai? Ia uite-l, mă! Uite-l, mă! Hai, că are față de intelectual, nu? Ce face, mă? Vezi că asta e proaspătă: Dacă va rezista Uniunea Europeană politică? Eu cred că da. Cred că va rezista. Am văzut la recentul consiliu că a rămas doar Ungaria lui Orban, care a votat împotrivă. Cred că va rezista. Pentru că nu e vorba de o țară importantă a Uniunii Europeane. (n.r. declarația lui Naumescu) Dacă Ungaria nu e o țară importantă a Uniunii Europene, să știi că ești foarte, foarte prost.

Valentin Stan: Ăsta e consilierul pe afaceri europene

Analistul a subliniat faptul că Valentin Naumescu a ajuns ulterior să-l jignească pe Donald Trump, deși ocupă o funcție oficială de consilier prezidențial.

Ce zice Naumescu: Dacă președintele Donald Trump va primi anul acesta premiul Nobel pentru pace, nimeni nu va putea spune că nu există argumente în acest sens. Vor fi existat, la momentul deciziei Comitetului Nobel, chiar mai multe argumente decât în 2009. Mai tare ca Obama. Uite mă ce față… Ai merge cu el pe stradă pe lângă semafor. Deci, prietene, e cu premiul Nobel, da? Acum, totuși, să dai premiul unui incult, tu ce crezi? Tu i-ai dat premiul Nobel unui incult?Ăsta, ăsta (Valentin Naumescu) este numit consilier prezidențial de Nicușor pe studii europene. Ce zice, mă, Naumescu: Donald Trump este primul președinte postbelic al Americii, incult din punct de vedere istoric, strategic, politic. Ăsta este consilierul pe afaceri europene. Că de-aia e european, nu? Ca să-i tragă muci în freză lui Trump.

