Valentin Stan: Dogioiu ne anunță că premierul nu i-a promis nimic lui BOGOS, dar ea nu avea de unde să știe ce s-a discutat într-o discuție privată

Alexandra Anton Marinescu
13 nov. 2025, 06:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a comentat reacțiile Ioanei Dogioiu despre întâlnirea controversată a premierului cu Fănel Bogos.  Acesta a ironizat logica incoerentă și contradicțiile din declarațiile făcute de purtătoarea de cuvânt a guvernului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Am aflat că doamna Dogioiu nu știa, ba știa că vine domnul Fănel

Pornind de la declarațiile Ioanei Dogioiu, Valentin Stan susține că autoritățile se contrazic singure. Un simplu interviu dezvăluie lipsa de logică din discursul public.

Vrei să vezi forță? Deci, am aflat că doamna Dogioiu nu știa, ba știa că vine domnul Fănel. Vrei să vezi cât e de deșteaptă? Reporterul o întreabă: Și ați precizat că premierul nu i-a promis nimic acestui domn? Ea răspunde: Evident, nu i-a promis nimic. După care urmează întrebarea: Dar ce i s-a cerut premierului? Și micuța răspunde: Nu știu ce i s-a cerut premierului, nu am acces la discuțiile private ale premierului. Păi aia cu ce i-a promis nu era tot privată, micuțo? De unde știi că nu i-a promis nimic? Dacă nu ai avut acces, nu știi nici ce i-a promis, nici ce i-a făcut premierul.

Promisiunea poate să existe și fără să se întâmple ceva

Profesorul a continuat analiza. El a subliniat cât de absurdă este logica prin care un purtător de cuvânt afirmă două lucruri care se exclud reciproc.

Dacă eu îi promit lui Marius că o să fur un milion de lei pentru el, nu înseamnă același lucru că nu s-a întâmplat nimic după ce i-am promis. Promisiunea poate să existe și fără să se întâmple ceva. Nici o legătură între nu i-a promis nimic și nu s-a întâmplat absolut nimic. Legătura e doar dacă ești excesiv de prost și nu știi să minți. Micuțo, dacă nu știi ce i s-a cerut, n-ai cum să știi nici ce i-a promis. Pentru că ce i-a promis e în aceeași discuție privată în care i s-a cerut și la care tu nu ai avut acces. Deci minți de puți.

