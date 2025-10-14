Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: În baza LEGII apărării naționale, dacă un cetățean român este prins într-un conflict, armata română poate trece frontiera

14 oct. 2025, 12:00
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a continuat analiza pe marginea legii apărării naționale. El a explicat cât de periculoase pot fi formulările vagi din document. Profesorul avertizează că legea, așa cum este scrisă, permite intervenții militare peste graniță în situații neclare, fără limită de interpretare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Nu poți spune că legea e făcută pe lângă armată

Invitatul a spus că nu mai poate fi vorba de o decizie luată la ordin politic. Legea a trecut prin mâinile generalului Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării.

Problema e că domnul Gheorghiță e băgat până în cap în chestia asta. Deci nu poți să spui că e făcută pe lângă armată. Pentru că Gheorghiță e armata. Este șeful Statului Major. Vom vedea imediat. Adică trece inevitabil pe la el. Dar eu nu o să mă uit cum a trecut pe la el pe sub masă, prin debara, pe unde se joacă. Eu o să mă uit la ce spune. Deci, consultarea autorităților pentru sprijinirea unor operațiuni de evacuare. Atenție, Marius! De repatriere sau unor alte măsuri necesare. Ce e aia măsuri necesare, Marius? Măsuri necesare pot fi și război atomic. Unde-i scala de la minus la plus infinit aici? Ce e aia măsuri necesare într-o lege? Atenție, ai să spui! Da! Ca să evităm abuzul. Dar aici nu e vorba ca să evităm abuzul. E vorba ca să evităm războiul, Marius Tucă. Este vorba aici să evităm să ne moară copiii aiurea trimiși într-un război care nu e al lor de niște idioți autoproclamați ca atare.

În baza acestei legi, armata română poate trece frontiera

Stan a continuat explicând cât de periculos este faptul că legea permite intervenții în conflicte armate pentru protejarea cetățenilor români aflați în străinătate. El a avertizat că un astfel de text poate fi interpretat oricum.

Ce zice? Măsuri necesare pentru protejarea unor cetățeni români aflați în străinătate. (…) În baza acestui text, dacă un cetățean român este prins între operațiunile militare duse acum pe frontul Ucraina, încoace spre noi, undeva în Transnistria sau undeva pe teritoriul Republicii Moldova, conform acestei legi, armata română are dreptul să treacă frontiera și să intervină acolo în conflictul ăla militar. (…) Intervenția în Moldova e în războiul general dintre Ucraina și Rusia.

