Valentin Stan: Problema legată de pensiile magistraților a fost rezolvată, iar Comisia Europeană și-a dat acordul

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a discutat despre modul în care guvernul aruncă vina pe magistrați pentru pierderea a 230 de milioane de euro din PNRR. El explică faptul că legislația privind pensiile magistraților a fost deja agreată de Comisia Europeană, iar blocajele actuale țin de incompetența executivului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Nu ei blochează 230 de milioane, ci incompetența și impotența guvernului

Valentin Stan a explicat poziția CSM, despre care afirmă că a reacționat justificat la acuzațiile aduse magistraților.

Deci, CSM-ul a spus pe bună dreptate, Marius: Terminați cu minciuna asta împuțită, cum că din cauza noastră, adică din cauza noastră a magistraților, Marius, s-ar pierde 230 de milioane, că nu se îndeplinește nu știu ce jalon din PNRR. Există o lege, 282 din 2023, care a pus capăt poveștii cu PNRR-ul. Iar povestea legată de pensiile speciale ale magistraților a fost rezolvată, iar Comisia Europeană și-a dat acordul. Nu ei blochează 230 de milioane, ci incompetența și impotența unui guvern incapabil să construiască reglementări și structuri configurate care să respecte și legile, și angajamentele, și principiile în interiorul unui segment de luptă anticorupție care ne marchează existența ineluctabilă. Dar cel mai bine ar fi totuși să ne gândim de două ori înainte să asmuțim populația împotriva magistraților.

De ce mințiți poporul?

Stan explică faptul că situația a fost evocată chiar și la conferința de presă din 12 noiembrie, unde un jurnalist l-a întrebat pe Nicușor Dan despre situația cu PNRR.

Situația asta legată de ce se întâmplă acum a fost tratată, dragul meu, inclusiv în conferința de presă a micuțului, pe 12 noiembrie, când l-a întrebat jurnalistul: Bă, de ce minte Bolojan? De ce mințiți în povestea aia cu jalonul PNRR? Că vezi, din cauza magistraților nu îndeplinim noi jalonul și atunci pierdem banii. Și știi ce a răspuns Nicușor? Nu mai pun asta pe screen, că mi-e atât de scârbă. Și tot zici că trebuie să începem emisiunea și uite că nu reușim. Jalon fără jalon. Bă, totuși, dreptatea socială, nu putem, trebuie să facem. Cum e jalon fără jalon? Adică mințim cu jalonul și când îți atrage atenția un jurnalist, săracul onest, a zis acolo ce a înțeles, ce știe, ce a văzut. Și te întreabă, onest, că de-aia e jurnalist. Bă, de ce mințiți cu jalonul PNRR? Tu îi spui, e jalon, nejalon. Ce ai făcut, Nicușor? Ce ai făcut, mă?

