Noua linie de finanțare DR-12, destinată consolidării exploatațiilor tinerilor fermieri și fermierilor cu vârsta de până la 45 de ani, a fost deschisă marți, 6 octombrie 2026. În primele ore de la lansare, fermierii au început deja să transmită proiectele către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), potrivit instituției.

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Linia de finanțare vine într-un moment de interes crescut din partea tinerilor fermieri pentru fondurile europene disponibile, iar primele date arată un start activ al sesiunii.

Cinci proiecte, în prima zi

Potrivit datelor afișate de AFIR în sistemul de depunere a proiectelor, în prima zi au fost înregistrate 5 cereri de finanțare, cu o valoare totală de 989.811 euro. Toate cele cinci proiecte au fost depuse pe componenta „Alte sectoare”, care include în principal investițiile din sectorul vegetal. Pe componenta destinată sectorului zootehnic nu fusese înregistrată nicio cerere la momentul verificării.

Bugetul și condițiile de finanțare

Bugetul total disponibil prin intervenția DR-12 este de 169.589.647 euro, împărțit în mod egal între cele două componente: aproximativ 84,79 milioane de euro pentru sectorul zootehnic și aceeași sumă pentru celelalte sectoare. Sesiunea a început pe 6 octombrie, la ora 09:00, și rămâne deschisă până pe 2 decembrie 2026, ora 16:00.

Prin DR-12, fermierii eligibili pot obține o finanțare de până la 200.000 de euro pentru un proiect. Intensitatea sprijinului poate ajunge la 80% din valoarea costurilor eligibile pentru tinerii fermieri de până la 40 de ani și la maximum 65% pentru celelalte categorii de beneficiari.

Pragul de calitate scade în a doua etapă

În prima etapă de depunere, între 6 octombrie și 5 noiembrie 2026, pragul de calitate este de 80 de puncte. În etapa următoare, între 6 noiembrie și 2 decembrie, pragul scade la 45 de puncte.