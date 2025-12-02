Americanii de la ExxonMobil vor să preia de la Lukoil unul dintre cele mai mari zăcăminte neexploatate de petrol din lume

ExxonMobil vrea să cumpere participația Lukoil la cel mai mare câmp petrolifer din Irak, anunță Reuters. Astfel, compania americană a informat Ministerul Petrolului din Irak despre intenția sa de a achiziționa majoritatea acțiunilor companiei rusești în zăcământul West Qurna-2.

Pe 1 decembrie, Ministerul Petrolului din Irak a anunțat pe pagina de Facebook că a început negocierile cu anumite companii americane pentru transferul controlului asupra West Qurna-2, cel mai mare câmp petrolifer din Irak. Autoritățile irakiene nu au precizat însă care sunt companiile interesate de preluare.

Declarația ministerului irakian a precizat că transferul zăcământului către compania americană va promova interesele reciproce și va spori stabilitatea piețelor globale. În plus, vânzarea unei participații majoritare la West Qurna-2 va asigura continuitatea producției de petrol din Irak și va menține cota de piață a companiei.

Pe 15 octombrie, Regatul Unit a impus sancțiuni împotriva LUKOIL. Trezoreria SUA a adăugat compania rusă pe lista sa de sancțiuni pe 22 octombrie. A doua zi, Uniunea Europeană a publicat cea de-a 19-a rundă de sancțiuni împotriva Rusiei, care a inclus restricții asupra Litasco Middle East DMCC, filiala comercială a LUKOIL cu sediul în Dubai.

Care este potențialul zăcământului West Qurna-2, pe care și-l doresc americanii

Zăcământul petrolier West Qurna-2 este unul dintre cele mai mari zăcăminte neexploatate din lume, situat în sudul Irakului, la nord-vest de orașul port Basra. Se estimează că acest zăcământ deține rezerve de aproximativ 14 miliarde de barili de petrol și se pot produce zilnic între 470.000 și 480.000 de barili de țiței. În prezent, extracția de petrol din acest zăcământ este condus de un consorțiu coordonat de compania rusă Lukoil, care deține o participație operațională de 75%, iar compania de stat irakiană, Basra Oil Company, deține restul de 25%.

Ca urmare a sancțiunilor impuse de Statele Unite asupra companiilor petroliere rusești, Ministerul Petrolului din Irak a preluat controlul asupra zăcământului și a invitat companii americane majore să preia operațiunile și să investească în dezvoltarea acestuia.

