Prima pagină » Știri externe » Atac armat în California. Patru persoane au fost ucise la ziua de naștere a unui copil

Atac armat în California. Patru persoane au fost ucise la ziua de naștere a unui copil

Ruxandra Radulescu
30 nov. 2025, 14:20, Știri externe

Cel puțin patru persoane au murit și alte 10 sunt rănite, în urma unui atac armat dintr-un local din Stockton, California. În incintă  avea loc o petrecere de ziua de naștere a unui copil în Stockton, California.

Departamentul de Poliție din Stockton a răspuns la un apel în jurul orei 18:00, sâmbătă, 29 noiembrie, în apropiere de blocul 1900 de pe Lucile Avenue, în regiunea Central Valley din California.

Potrivit Departamentului de Poliție din Stockton, patru persoane au fost confirmate decedate.

Viceprimarul din Stockton: „Sunt devastat să aflu despre atacul armat de la petrecerea de ziua de naștere a unui copil”

Viceprimarul orașului Stockton, Jason Lee, a dezvăluit pe rețelele de socializare că atacul armat a avut loc la o petrecere de ziua de naștere a unui copil.

„În calitate de viceprimar al orașului Stockton – și ca cineva care a crescut în această comunitate – sunt devastat și furios să aflu despre atacul armat de la petrecerea de ziua unui copil. O petrecere de ziua de naștere nu ar trebui să fie niciodată un moment în care familiile să se teamă pentru viața lor.

Sunt în contact cu autoritățile din domeniul siguranței publice pentru a înțelege exact ce s-a întâmplat și voi insista pentru răspunsuri. Comunitatea noastră merită să afle adevărul, iar familiile afectate merită dreptate”, a transmis viceprimarul din Stockton pe Facebook.

FOTO/VIDEO: X

