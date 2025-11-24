Biblioteca din Beijing, raiul iubitorilor de carte. Cea mai mare sală de lectură din lume oferă vizitatorilor o experiență unică, în mijlocul unei păduri, datorită designului inspirat de frunzele de ginkgo, „arborele pagodelor”

Biblioteca din Beijing întruchipează o viziune inovatoare în domeniu. Într-o eră a digitalizării, biblioteca pune cultivarea conexiunilor umane în prim-plan. Biblioteca – aici se află cea mai mare sală de lectură din lume – se prezintă ca un centru contemporan pentru învățare, schimb de cunoștințe, interacțiune socială și implicare comunitară. În centrul clădirii se află un forum central dinamic, unde o formă de relief interior sculptată, formată din terase în trepte, creează un spațiu comun versatil pentru vizitatori, unde aceștia se pot relaxa, discuta sau se pot cufunda în lectură.

Cea mai mare sală de lectură din lume are aproximativ 21.800 de metri pătrați și oferă vizitatorilor o experiență inedită, în mijlocul unei „păduri”, datorită designului inspirat de frunzele de ginkgo – „arborele pagodelor”.

Biblioteca din Beijing a fost deschisă oficial pentru public în decembrie 2023.

Pe parcursul anului 2024, biblioteca a primit un total de 3.741.990 de vizitatori, ceea ce se traduce într-o medie zilnic cititori ă de 12.000 de

Calendarul dinamic de programare al instituției a fost martor la desfășurarea cu succes a 3.401 de evenimente culturale și educaționaleși a atras 18.637.751 de participan ți prin prelegeri, expoziții și activități comunitare.

Biblioteca din Beijing se mândrește cu cel mai mare spațiu de lectură climatizat din lume și cu cel mai mare sistem de sticlă portantă din China.

Au fost valorificate tehnologii inovatoare pentru o experiență îmbunătățită a vizitatorilor și responsabilitate față de mediu.

Designul său sustenabil a câștigat distincția GBEL de trei stele din China, cel mai înalt standard de sustenabilitate posibil din țară, prin eforturi de reducere atât a emisiilor de carbon încorporate, cât și a celor operaționale.

Noua bibliotecă este situată în districtul Tongzhou, un sub-centru desemnat al Beijingului, adesea considerat poarta de est a capitalei. Fiind una dintre cele trei noi clădiri culturale majore din Tongzhou, Biblioteca din Beijing consolidează zona atât ca un district vibrant în sine, cât și ca o extensie a structurii urbane a Beijingului.

Aceasta ancorează planul general ambițios al cartierului și va contribui la catalizarea transformării acestuia dintr-o zonă relativ nedezvoltată într-o destinație artistică și culturală plină de viață.

Sunt în curs de construire noi legături de transport către centrul Beijingului, promițând să integreze și mai mult Tongzhou cu orașul și să atragă vizitatori către sub-centru.

O conexiune emoțională între cărți, oameni și peisajul natural

Pentru a reafirma relevanța bibliotecii în secolul XXI și a-i restabili rolul de pilon vital al vieții publice și intelectuale, Biblioteca din Beijing este concepută ca un nou centru pentru învățare, cultură și comunitate.

Designul pune accentul pe carte și pe actul de a răsfoi paginile ca experiență primară într-un cadru pitoresc cu dealuri, copaci și r âul Tonghui.

Cu r ăspunsuri inovatoare la esența istorică a bibliotecilor, clădirea î și face din schimbul deschis de idei și dialogul uman scopul său principal. Pe tot parcursul clădirii, există spații dedicate expozițiilor, spectacolelor, conferințelor și restaurării cărților antice.

Prin promovarea unei conexiuni emoționale între cărți, oameni și peisajul natural dincolo de aceasta, clădirea respinge ferm argumentul că biblioteca devine o tipologie abandonată, cu numeroasele posibilități pe care le creează.

U nul dintre cele mai mari Sisteme Automate de Depozitare și Recuperare a Cărților

În inima bibliotecii se află un forum primitor, amplu, înalt de aproape 16 metri, din care se ridică terase în trepte care urmează curbe line și ritmice și o cale centrală șerpuitoare cunoscută sub numele de „Valea”.

Servind drept principală arteră de circulație, Valea oglindește cursul râului Tonghui din apropiere, continuând perfect experiența peisajului dincolo și legând intrările nordice și sudice pentru a conduce vizitatorii către toate celelalte spații din interior.

Dealurile terasate care se ridică din vale sunt concepute pentru a crea o formă de relief interioară sculptată, care servește drept teren, locuri de relaxare și rafturi – o zonă informală cu oportunități de relaxare, conversație sau citire liniștită, toate acestea răm ânând conectate la spa țiul mai mare.

Zonele de lectură semi-private și sălile de conferințe sunt încorporate în dealuri, în timp ce rafturile de c ărți și mesele sunt amplasate pe zone lungi și plate, deasupra.

Această zonă centrală deschisă este complet accesibilă și încorporează unul dintre cele mai mari Sisteme Automate de Depozitare și Recuperare a Cărților (ASRS) din lume.

Natura este invitată î n spa țiul de lucru

Clădirea căptușită cu sticlă invită natura în spațiul de lectură și conferă transparență mediului interior îmbogățit atunci când este privit din exterior.

Punctând spa țiul amplu de lectură pentru a face tranziția între scara V ăii și cărți, sunt coloane înalte și subțiri care se transformă în panouri plate în form ă de frunze de ginkgo – referindu-se la o specie de copac veche de 290 de milioane de ani, originară din China.

Panourile suprapuse și inserțiile interstițiale de sticlă creează un acoperiș asemănător unui baldachin care inundă interiorul cu lumină naturală filtrată. Sub acest baldachin de ginkgo, se poate ajunge la v ârful care domin ă valea cărților și orizontul vastului peisaj dincolo de el.

La marginile nordice și sudice ale clădirii, unde sunt plantați copaci ginkgo adevărați la punctele de intrare, dealurile î și concentrează priveliștile spre exterior pentru a spori și mai mult legătura cu natura.

Pentru coloanele din arborele de ginkgo, un singur tip de modul este rotit pe o grilă de 9×9 m pentru a da un aspect de varietate, fiind în același timp eficient în fabricare și instalare. Aceste coloane găzduiesc, de asemenea, tehnologie integrată pentru controlul climatului interior, al iluminatului și al acusticii, precum și pentru colectarea apei de ploaie pentru reutilizare.

Consolele generoase ale acoperișului reduc aportul solar pe fațadele de sticlă, iar acoperișul are elemente de construcție fotovoltaice (BIPV) integrate pentru producerea de energie regenerabilă.

Sursa foto colaj main – Profimedia Images

