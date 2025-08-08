Bloomberg: Oficiali americani și ruși lucrează la un acord privind TERITORII din Ucraina, în contextul unei întâlniri Trump-Putin

Oficiali americani și ruși lucrează la un acord privind teritorii din Ucraina, pentru o întâlnire la nivel înalt între președintele SUA Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin care ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare, potrivit unor persoane la curent cu chestiunea.

SUA lucrează pentru a obține acceptul Ucrainei și al aliaților săi europeni pentru acord, care este departe de a fi cert, le-au declarat sursele reporterilor de la Bloomberg, vorbind sub condiția anonimatului.

Conform termenilor acordului discutat acum, Rusia și-ar opri ofensiva din regiunile Herson și Zaporojie din Ucraina de-a lungul pozițiilor deținute în prezent, au spus sursele.

Sursele au avertizat că termenii acordului nu sunt definitivați și s-ar putea schimba.

Nu este clar dacă Moscova este pregătită să renunțe la vreunul din teritoriile ucrainene pe care le ocupă în prezent.

Acordul urmărește în esență să înghețe războiul și să deschidă calea pentru o încetare a focului și discuții tehnice privind un acord definitiv de pace, au spus sursele.

Anterior, Statele Unite au făcut presiuni pentru ca Rusia să fie de acord mai întâi cu o încetare necondiționată a focului, pentru a crea spațiu pentru negocieri privind încheierea războiului.

Încă nu este clar dacă președintele rus Vladimir Putin va fi de acord să participe la o întâlnire trilaterală cu omologul american Donald Trump și cel ucrainean Volodimir Zelenski săptămâna viitoare, chiar dacă a ajuns deja la un acord cu președintele SUA, au adăugat sursele.

Joi, liderul rus le-a declarat reporterilor că nu se opune unei întrevederi cu Zelenski în condițiile potrivite, dar, a spus el, acestea nu există acum.

Obiectivele lui Putin din Ucraina

Mai mulți oficiali, inclusiv din SUA, și-au exprimat scepticismul cu privire la dorința lui Putin de a pune capăt războiului. Deasemenea, cu privire la un interes veritabil pentru un acord de pace care nu ar atinge obiectivele sale declarate din Ucraina, potrivit surselor.

Putin îi cere Ucrainei să cedeze întreaga zonă Donbas Rusiei, precum și Crimeea, pe care forțele ruse au anexat-o ilegal în 2014. Acest lucru ar însemna ca Zelenski să ordone retragerea trupelor din părți din regiunile Lugansk și Donețk încă deținute de Kiev, oferind Rusiei o victorie pe care forțele ruse nu au putut să o obțină militar de la începutul invaziei în februarie 2022.

Un astfel de rezultat ar reprezenta o victorie majoră pentru Putin, care a căutat de mult timp negocieri directe cu SUA cu privire la termenii pentru a pune capăt războiului, marginalizând Ucraina și aliații europeni.

Zelenski riscă să se trezească cu un acord care înseamnă acceptarea pierderii de teritorii ucrainene, în timp ce Europa se teme că va fi lăsată să monitorizeze o încetare a focului în timp ce Putin își reconstruiește forțele, notează Bloomberg.

