Prima pagină » Știri externe » Ieftină, dar periculoasă. Drona rusească Molniya, făcută din placaj, s-a transformat într-o mare problemă pentru forțele de apărare ale Ucrainei. „Remodelează câmpul de luptă”

Ieftină, dar periculoasă. Drona rusească Molniya, făcută din placaj, s-a transformat într-o mare problemă pentru forțele de apărare ale Ucrainei. „Remodelează câmpul de luptă”

Cristian Lisandru
17 ian. 2026, 14:03, Știri externe
Ieftină, dar periculoasă. Drona rusească Molniya, făcută din placaj, s-a transformat într-o mare problemă pentru forțele de apărare ale Ucrainei. „Remodelează câmpul de luptă”

Molniya (Fulgerul) este o dronă de atac simplă și ieftină, capabilă să opereze la zeci de kilometri adâncime în teritoriul inamic. Dronele rusești Molniya împing treptat departe de liniile frontului ceea ce până de curând era considerat o distanță relativ sigură.

Pe parcursul anului 2025, dronele ucrainene cu rază lungă de acțiune au atacat în mod repetat instalații implicate în producția în masă a dronelor de tip Molniya în regiunea Rostov din Rusia.

  • Cu toate acestea, întreruperea producției lor este o provocare, deoarece Molniya este o platformă foarte simplă, care nu este legată de o singură instalație și poate fi asamblată în diferite locații.

Drona rusească Molniya (Fulgerul) | Sursa foto – Ukrainska Pravda

  • Dronele de atac cu rază medie de acțiune, produse în masă și cu costuri reduse, devin un element al amenințării cu care se va confrunta Ucraina în 2026.

Drona rusească Molniya depășește simpla a fi o dronă de atac. Este o platformă cu care rușii experimentează și modifică constant pentru diverse aplicații.

Ukrainska Pravda a analizat ce face ca această dronă rusească să fie atât de amenințătoare, pe măsură ce remodelează câmpul de luptă.

Drona rusească Molniya (Fulgerul) | Sursa foto – Ukrainska Pravda

Rușii au dezvoltat modelul Molniya în mai multe variante

Molniya aparține clasei de drone de atac de tip avion, denumite în mod obișnuit „aripi” de către armata ucraineană.

  • În acest context, Molnya ocupă o poziție de mijloc între quadcopterele convenționale cu vedere la persoana întâi (FPV) și munițiile mai mari, precum Lancet, care servesc unui scop diferit în ceea ce privește raza de acțiune, precizia și costul.
  • Spre deosebire de dronele FPV, Molniya nu este concepută pentru atacuri de precizie, la rază scurtă de acțiune, în timp ce se suprapune deasupra unei ținte.
  • În schimb, este o platformă de zbor orizontal care îi permite să transporte o ogivă mai grea și să atace ținte dincolo de linia imediată de luptă: logistică, poziții din spate sau grupuri de echipamente.

Rușii au dezvoltat modelul Molniya în mai multe variante pe parcursul utilizării sale, modificându-i greutatea, sistemul de alimentare și sarcina utilă admisă. Cea mai comună versiune este o modificare extinsă, cunoscută sub numele de Molniya-2.

Rușii au dezvoltat modelul Molniya în mai multe variante | Sursa – Ukrainska Pravda

Factorul cheie este echilibrul dintre rază și sarcina utilă de luptă

Într-un comentariu acordat ziarului Ukrainska Pravda, Nazarii Barchuk – analist la Centrul Ucrainean pentru Securitate și Cooperare – a descris Molniya ca o dronă tipică cu rază medie de acțiune, unde factorul cheie este echilibrul dintre rază și sarcina utilă de luptă.

Acesta a menționat că în versiunea modificată Molniya-2, greutatea maximă la decolare poate ajunge la aproximativ 10 kg, în timp ce sarcina utilă de luptă este de obicei de 3-5 kg.

Molniya, o dronă tipică cu rază medie de acțiune | Sursa – Ukrainska Pravda

În această configurație, drona are o rază de acțiune de aproximativ 30 km sau poate rămâne în aer până la 40 de minute.

Foto colaj main – Ukrainska Pravda

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Italia refuză trimiterea de trupe europene în Groenlanda. Ministrul Apărării ironizează misiunea: „Sună ca începutul unei glume”
16:08
Italia refuză trimiterea de trupe europene în Groenlanda. Ministrul Apărării ironizează misiunea: „Sună ca începutul unei glume”
RĂZBOI Trump a fost la un pas să atace Iranul, dar și-a schimbat decizia pe ultima sută de metri datorită consilierilor militari, Israelului și țărilor arabe
16:07
Trump a fost la un pas să atace Iranul, dar și-a schimbat decizia pe ultima sută de metri datorită consilierilor militari, Israelului și țărilor arabe
EXTERNE Protestele din Iran și calculele strategice ale Israelului. „Dacă Trump decide să atace și solicită sprijin militar israelian, Netanyahu va fi pus sub presiune”
16:04
Protestele din Iran și calculele strategice ale Israelului. „Dacă Trump decide să atace și solicită sprijin militar israelian, Netanyahu va fi pus sub presiune”
EXTERNE Scandal de proporții în Olanda. Zeci de studenți, victime ale agresiunilor sexuale după ce au fost obligați să locuiască alături de refugiați 
15:50
Scandal de proporții în Olanda. Zeci de studenți, victime ale agresiunilor sexuale după ce au fost obligați să locuiască alături de refugiați 
ALEGERI Președintele Ugandei, Yoweri Museveni, a fost reales pentru al șaptelea mandat cu 72% din voturi
15:36
Președintele Ugandei, Yoweri Museveni, a fost reales pentru al șaptelea mandat cu 72% din voturi
PACE ÎN UCRAINA 🚨 Delegația Ucrainei a ajuns în Miami pentru o rundă decisivă de negocieri. Kievul vrea să clarifice detaliile păcii înainte de întâlnirea de la Davos
15:07
🚨 Delegația Ucrainei a ajuns în Miami pentru o rundă decisivă de negocieri. Kievul vrea să clarifice detaliile păcii înainte de întâlnirea de la Davos
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
Medicamentele care te lasă fără permis. Lista completă și explicația medicului
Cancan.ro
Cătălin Măruță i-a lucrat pe la spate pe greii de la Pro TV?! Colaborarea “din umbră” care l-a scos definitiv de pe post
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Proiectele majore care dinamizează vestul României în 2026. Investițiile în energie, căi ferate și autostrăzi, la final
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
Dan Negru, deranjat de cât de mic e prețul la benzină și motorină în Republica Moldova. Cât costă litrul față de România: „La noi nu am alimentat mașina, ci bugetul”
Digi24
VIDEO Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul americanilor de la Grey Bull
Cancan.ro
Când vine primăvara, de fapt? 2026, an bizar conform meteorologilor Easeweather
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cea mai AGRESIVĂ Dacia a fost tunată de .... NEMȚI! SUV-ul românesc e imposibil de ignorat
Descopera.ro
Cum au ajuns aricii să fie asociați cu vrăjitoria?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
Cum au transportat oamenii porcii peste Pacific?
FLASH NEWS Nicușor Dan promulgă legea care permite utilizarea bodycam-urilor de către polițiștii locali
16:21
Nicușor Dan promulgă legea care permite utilizarea bodycam-urilor de către polițiștii locali
CONTROVERSĂ Cea mai nouă fraudă cibernetică în rândul escrocilor. Metoda „atingerea fantomei” te poate lăsa fără bani în cont
16:20
Cea mai nouă fraudă cibernetică în rândul escrocilor. Metoda „atingerea fantomei” te poate lăsa fără bani în cont
FLASH NEWS Undă de șoc la NATO. Franța amenință cu retragerea din alianța militară nord-atlantică din cauza politicii lui Trump
16:02
Undă de șoc la NATO. Franța amenință cu retragerea din alianța militară nord-atlantică din cauza politicii lui Trump
LIVE UPDATE 🚨 Ursula von der Leyen semnează astăzi acordul care a înfuriat toți fermierii europeni. După 25 de ani de negocieri, acordul se parafează în Paraguay
16:00
🚨 Ursula von der Leyen semnează astăzi acordul care a înfuriat toți fermierii europeni. După 25 de ani de negocieri, acordul se parafează în Paraguay
DEZVĂLUIRI Fost șef al DNA, alt „erou Recorder”, dă vina pe Klaus Iohannis pentru rezultatele luptei anticorupție: ”Mi s-a spus că oamenii politici au nevoie de liniște”
15:53
Fost șef al DNA, alt „erou Recorder”, dă vina pe Klaus Iohannis pentru rezultatele luptei anticorupție: ”Mi s-a spus că oamenii politici au nevoie de liniște”
UTILE Când dispar vechile buletine. Aglomerație pentru eliberarea cărților de identitate electronice
15:49
Când dispar vechile buletine. Aglomerație pentru eliberarea cărților de identitate electronice

Cele mai noi

Trimite acest link pe