Ieftină, dar periculoasă. Drona rusească Molniya, făcută din placaj, s-a transformat într-o mare problemă pentru forțele de apărare ale Ucrainei. „Remodelează câmpul de luptă”

Molniya (Fulgerul) este o dronă de atac simplă și ieftină, capabilă să opereze la zeci de kilometri adâncime în teritoriul inamic. Dronele rusești Molniya împing treptat departe de liniile frontului ceea ce până de curând era considerat o distanță relativ sigură.

Pe parcursul anului 2025, dronele ucrainene cu rază lungă de acțiune au atacat în mod repetat instalații implicate în producția în masă a dronelor de tip Molniya în regiunea Rostov din Rusia.

Cu toate acestea, întreruperea producției lor este o provocare, deoarece Molniya este o platformă foarte simplă, care nu este legată de o singură instalație și poate fi asamblată în diferite locații.

Dronele de atac cu rază medie de acțiune, produse în masă și cu costuri reduse, devin un element al amenințării

Drona rusească Molniya depășește simpla a fi o dronă de atac. Este o platformă cu care rușii experimentează și modifică constant pentru diverse aplicații.

Ukrainska Pravda a analizat ce face ca această dronă rusească să fie atât de amenințătoare, pe măsură ce remodelează câmpul de luptă.

Rușii au dezvoltat modelul Molniya în mai multe variante

Molniya aparține clasei de drone de atac de tip avion, denumite în mod obișnuit „aripi” de către armata ucraineană.

În acest context, Molnya ocupă o poziție de mijloc între quadcopterele convenționale cu vedere la persoana întâi (FPV) și munițiile mai mari, precum Lancet , care servesc unui scop diferit în ceea ce privește raza de acțiune, precizia și costul.

, care servesc unui scop diferit în ceea ce privește raza de acțiune, precizia și costul. Spre deosebire de dronele FPV, Molniya nu este concepută pentru atacuri de precizie, la rază scurtă de acțiune, în timp ce se suprapune deasupra unei ținte .

. În schimb, este o platformă de zbor orizontal care îi permite să transporte o ogivă mai grea și să atace ținte dincolo de linia imediată de luptă: logistică, poziții din spate sau grupuri de echipamente.

Rușii au dezvoltat modelul Molniya în mai multe variante pe parcursul utilizării sale, modificându-i greutatea, sistemul de alimentare și sarcina utilă admisă. Cea mai comună versiune este o modificare extinsă, cunoscută sub numele de Molniya-2.

Factorul cheie este echilibrul dintre rază și sarcina utilă de luptă

Într-un comentariu acordat ziarului Ukrainska Pravda, Nazarii Barchuk – analist la Centrul Ucrainean pentru Securitate și Cooperare – a descris Molniya ca o dronă tipică cu rază medie de acțiune, unde factorul cheie este echilibrul dintre rază și sarcina utilă de luptă.

Acesta a menționat că în versiunea modificată Molniya-2, greutatea maximă la decolare poate ajunge la aproximativ 10 kg, în timp ce sarcina utilă de luptă este de obicei de 3-5 kg.

În această configurație, drona are o rază de acțiune de aproximativ 30 km sau poate rămâne în aer până la 40 de minute.

Foto colaj main – Ukrainska Pravda

